Le Bières et saucisses amasse près de 15 000 $ pour les jeunes de la Côte-Nord

C’est une somme de 14 875 $ qui a été amassée par le Bières et saucisses, la première levée de fonds de l’année de la Fondation Loisir Côte-Nord tenue le 19 mai.

Ce montant sera complètement redistribué en bourses aux étudiants, artistes et athlètes de la région, notamment lors des finales régionales de secondaire en spectacle. Cette année, l’événement avait octroyé 4 500 $ aux jeunes participants.

Les résultats de la campagne de financement comblent de bonheur les organisateurs, dont le président et chef de la direction à l’aluminerie Alouette, Claude Gosselin, président d’honneur de l’activité.

« De plus en plus de partenaires corporatifs utilisent nos ensembles pour remercier leurs employés et leurs partenaires. Nous sommes très heureux de ce tournant et tenterons de le développer davantage lors de nos prochaines éditions », souligne Philippe LeBreux, coordonnateur aux événements et aux commandites de la Fondation Loisir Côte-Nord.

Rappelons que la levée de fonds se tenait en formule régionale. Pour 70 $, les donateurs avaient droit à quatre saucisses, quatre bières de microbrasseries régionales, deux desserts ainsi que deux verres de la Fondation.

L’ensemble était disponible aux populations de Tadoussac, Forestville, Fermont, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles ainsi que de Havre-Saint-Pierre.

La prochaine activité-bénéfice aura lieu le 14 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles. Il s’agit du vins et fromages sous la présidence d’honneur de Claude Gosselin.