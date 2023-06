Légère diminution des signalements à la DPJ Côte-Nord

Le bilan de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) Côte-Nord démontre une diminution de 1,7 % des signalements en 2022-2023, rapport à l’an dernier.

Ce sont 4 407 signalements qui ont été traités, ce qui représente 12 enfants par jour. Ensuite, 1 103 signalements ont été retenus pour évaluation, ce qui représente 25 % des signalements traités.

« Lorsqu’on voit ce nombre de signalements, on peut déduire que c’est une bonne nouvelle que les gens continuent de signaler les situations d’enfants qui les préoccupent », indique tout d’abord Nadia Denis, directrice de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord.

« Toutefois, nous constatons également que la maltraitance chez les enfants demeure une problématique de société », poursuit Mme Denis.

La négligence (32,6 %) et les risques sérieux de négligence, comme la toxicomanie, la santé mentale et l’instabilité (29,5 %) sont les problématiques principales touchant le développement et la sécurité des enfants commandant un suivi à la protection de la jeunesse.

« Au niveau de la négligence, on est la région qui est le plus représentée », affirme Mme Denis.

Suivent ensuite dans cette liste, les mauvais traitements psychologiques (12,4 %) ainsi que les troubles de comportement (7,9 %).

Notons aussi que, sur la Côte-Nord, 54,7 % des signalements retenus ont conclu, après évaluation, à une décision de sécurité ou de développement compromis et que 181 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA), ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à l’an dernier.

Familles d’accueil

Cette année, 61,4 % des enfants sont demeurés dans leur milieu familial ou chez des tiers significatifs.

Pour les enfants qui ne peuvent pas être maintenus dans leur milieu familial ou chez des tiers, la directrice de la protection de la jeunesse Côte-Nord appelle à la mobilisation de la population.

« Nous avons un besoin urgent et criant de personnes qui souhaitent s’impliquer comme famille d’accueil, que ce soit pour du court, moyen ou long terme », indique-t-elle.

Actuellement, sur la Côte-Nord, 215 enfants sont confiés dans des milieux d’accueil. De plus, 24 enfants ont des besoins pour changer de famille d’accueil ou pour un repérage plus approprié en fonction de leurs besoins.

En équilibre vers l’avenir

Il s’agit du 20e anniversaire de l’application de la LSJPA. Pour cela, les DPJ, qui sont aussi directeurs provinciaux en vertu de la LSJPA, ont choisi d’unir leur voix pour parler d’un aspect important et souvent méconnu de leur travail : leurs interventions auprès des jeunes contrevenants dans le cadre de cette loi.

Plusieurs jeunes contrevenants suivis par les DPJ vivent une longue traversée vers un avenir incertain. Trouver son équilibre après les tumultes de l’adolescence est un enjeu auquel nous devons tous faire face, avec plus ou moins de défis.

Mais, pour certains jeunes, le parcours est souvent plus ardu, semé d’embûches et de détours. Dans ces cas, l’intervention des DPJ, de concert avec plusieurs partenaires, devient nécessaire et essentielle pour permettre à ces jeunes de retrouver leur équilibre.