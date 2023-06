Baie-Comeau relocalise des employés et optimise ses bâtiments municipaux

Les bâtiments municipaux de Baie-Comeau sont nombreux et ne sont pas utilisés de façon optimale. La Ville remédiera à la situation en deux phases, selon les constats émis dans le diagnostic dévoilé aujourd’hui en conférence de presse.

Le diagnostic des bâtiments municipaux est revendiqué par la population et les organismes depuis belle lurette. Il prend enfin son envol à la grande joie du maire Michel Desbiens, qui en faisait d’ailleurs une de ses priorités.

« La population peut s’en réjouir, car les objectifs de ces efforts sont d’améliorer notre fonctionnement et celui des organismes du milieu, de rentabiliser nos espaces, et, en fin de compte, de réduire le fardeau des contribuables », explique-t-il.

Phase 1 : déménagement des employés

La première phase du projet concerne la relocalisation des services municipaux et se réalisera au cours des 12 prochains mois. D’abord, le service de la culture et des loisirs déménagera vers l’église Saint-Georges.

« Le bâtiment étant vaste, il ne sera pas occupé au complet par les employés municipaux. De plus, ce premier geste important permettra de libérer des espaces au centre Henry-Leonard et au pavillon Mance », fait savoir le directeur général, François Corriveau.

L’atelier de l’équipe de menuisiers sera aussi déplacé dans ce bâtiment et le tout sera aménagé en conséquence.

Dans un deuxième temps, le service de ressources humaines sera relocalisé. Initialement à l’hôtel de ville, il emménagera du côté du pavillon Mance pour des raisons d’accessibilité et de confidentialité.

« Même si les employés occuperont une bonne partie du bâtiment, une portion demeurera libre pour d’autres usages à déterminer. Ce mouvement permettra de libérer des espaces à l’hôtel de ville », a poursuivi M. Corriveau.

Finalement, le service des communications et du tourisme, qui est actuellement situé au Carrefour-Maritime, viendra s’installer à l’hôtel de ville dans les bureaux du personnel des ressources humaines.

« Le retour du personnel des communications était souhaitable pour restaurer la proximité avec la mairie et la direction générale », selon le directeur de la ville. Les bureaux disponibles au Carrefour-Maritime serviront à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau.

Phase 2 : optimiser les plateaux sportifs

L’acquisition de l’église Saint-Georges permettra de libérer des espaces importants pour la deuxième phase du projet. Michel Desbiens demeure certain d’annoncer les détails de ce deuxième élan d’ici la fin de l’année 2023, soit cet automne.

« Nous sommes conscients des enjeux vécus par des organismes qui sont au cœur de l’offre sportive et culturelle de Baie-Comeau, principalement auprès de nos jeunes. La prochaine étape sera donc le plus gros morceau et nos équipes y travaillent depuis plusieurs mois, soit un plan de match cohérent pour optimiser l’usage des plateaux sportifs et culturels que nous possédons, que nous gérons et que nous entretenons », affirme l’élu.