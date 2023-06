Annick Tremblay, greffière et directrice des services juridiques de la Ville de Baie-Comeau, et Edward Alberts, vice-président d’Universal Kraft au Canada, ont signé récemment une entente pour la réservation d’un terrain dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier. Photo Photo LinkedIn – Ville de Baie-Comeau

Hydrogène et ammoniac verts : Universal UH2 réserve un terrain à Baie-Comeau

L’entreprise Universal UH2 vient de signer une entente avec la Société d’expansion de Baie-Comeau pour la réservation d’un terrain dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier en vue d’y développer un projet d’hydrogène et d’ammoniac verts.

Il faut se souvenir qu’en juillet 2022, on apprenait que le groupe Universal Kraft s’intéressait à Baie-Comeau pour y faire des affaires. UH2 est sa société spécialisée en matière d’hydrogène et d’ammoniac verts. Elle développe des projets jusqu’en Europe et en Amérique du Sud.

Dans une récente publication sur le réseau social LinkedIn, la Ville de Baie-Comeau salue la conclusion de la récente entente. Elle précise également travailler en étroite collaboration avec Universel UH2 « pour créer un écosystème dynamique de différentes sources d’énergie renouvelables et de solutions d’hydrogène dans la région ».

UH2 a principalement dans son viseur la construction d’une usine de production d’ammoniac vert d’une capacité de 270 tonnes par jour, qui serait opérationnelle en 2025.

Les études se poursuivent

L’entreprise poursuivra ses études économiques et environnementales au cours des 30 prochains mois, confirme Marie-Josée Paradis, directrice du développement économique à la Ville de Baie-Comeau.

Pour s’assurer des superficies de terrain ciblées dans la phase 3 du parc Jean-Noël-Tessier, UH2 s’est engagée à verser à la Ville une somme d’argent, qui permettra aussi de réaliser l’étude de raccordement aux services municipaux.

Selon Mme Paradis, la municipalité veut aussi étudier la possibilité d’un partenariat avec l’entreprise pour la production d’énergie renouvelable verte afin de mettre en valeur son propre réseau de distribution électrique. « Il s’agit d’une composante déterminante pour le projet, d’un élément clé », martèle-t-elle.

Outre la confirmation de l’entente pour la réservation d’un terrain et d’un début d’activité prévu en 2025, l’entreprise se fait plutôt laconique. La porte-parole du groupe Universal Kraft, Sara Batalha, installée à Porto au Portugal, affirme que certains détails du projet sont finalisés actuellement. Elle promet d’en dévoiler davantage sur l’état d’avancement des travaux dès que possible.

