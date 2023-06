Zonage modifié : Baie-Comeau espère maintenant s’entendre avec des promoteurs

Maintenant que la Ville de Baie-Comeau a terminé son processus de modifications au règlement de zonage, la balle est désormais dans le camp des promoteurs intéressés par des terrains pour développer principalement des projets résidentiels.

Une séance extraordinaire a été tenue le 12 juin spécifiquement pour adopter les modifications au zonage. Le conseil municipal a préféré faire vite, même si une séance ordinaire était prévue le 19 juin.

« Il y a des promoteurs qui regardent présentement pour faire de nouveaux logements à Baie-Comeau, des condos et une résidence pour le cégep », a souligné le maire Michel Desbiens. Les discussions se poursuivent entre la Ville et les investisseurs potentiels et le maire espère la signature d’ententes prochainement.

Il ne s’attend pas nécessairement à des annonces publiques, mais peut-être des ententes pour le choix d’un terrain pour commencer à construire.

Logements, condos et autres

Un terrain est ciblé dans le centre-ville du secteur Mingan pour la construction d’un immeuble à logements pour répondre aux grands besoins du cégep de Baie-Comeau.

Un autre promoteur serait intéressé à construire des condos sur le site de l’ancienne école McCormick, avenue Mance, tandis qu’un troisième aurait un projet locatif sur son radar dans l’entre-deux-secteurs et ce ne sont que quelques exemples.

« On espère qu’il y a des affaires qui vont déboucher rapidement, mais présentement il n’y a rien de réglé », conclut le maire, tout en rappelant que le premier pas à faire était de rendre disponibles neuf terrains d’intérêt pour les promoteurs.