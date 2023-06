C’est la Randonnée Vélo-Vallée dimanche

Attention aux vélos sur la route 138 dimanche ! La randonnée Vélo-Vallée se déroulera le 25 juin en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan.

La Corporation Véloroute des Baleines demande la collaboration des automobilistes et des camionneurs, car 102 cyclistes regroupés en six pelotons rouleront sur la route 138 entre Longue-Rive et Baie-Comeau.

Il s’agit de la septième édition de la Randonnée Vélo-Vallée, une levée de fonds dont l’argent récolté est partagé entre La Vallée des Roseaux et la Corporation Véloroute des Baleines.

Année record

Avec 102 cyclistes, l’événement fracasse un record d’inscriptions.

La population est d’ailleurs invitée à la Vallée des Roseaux en après-midi afin de supporter les cyclistes et les accueillir à leur arrivée. C’est également à ce moment que sera dévoilé le montant amassé.