Jordan Lévesque lance le Cochon barbu  

Le Baie-Comois Jordan Lévesque dévoile une nouvelle facette de sa personnalité, le Cochon barbu, grâce à laquelle il fait découvrir une de ses passions, la viande.

Le chanteur ajoute une nouvelle corde à son arc en se présentant aujourd’hui comme un entrepreneur. Il lance, accompagné de trois associés, un service de livraison de produits alimentaires, à base de viande.

« Ça fait plusieurs années que je tripe sur la bouffe et je me dis que c’est une avenue qui se peut pour moi et j’ai le goût d’y mettre l’énergie », indique-t-il. Pour cette aventure, il s’est entouré de sa conjointe, Amélia Labbé, ainsi qu’un couple d’amis, la cheffe Kim Bergeron et l’expert en démarrage d’entreprise, David Alfred.

Son idée était claire au moment de rencontrer ses futurs partenaires : « Moi, j’ai une idée. J’ai le goût de partir quelque chose sur [la nourriture], sur le thème de la saucisse. »

« Avant de rencontrer mes associés, j’avais déjà pensé au nom Cochon barbu, je trouvais que ça me collait bien à la peau », lance le chanteur.

Jordan Lévesque. Photo courtoisie

Basé à Montréal

Puisque Jordan Lévesque et ses collègues habitent Montréal, le service sera proposé sur l’île et aux abords, sur la rive sud ainsi que la rive nord de Montréal.

Cependant, ce dernier garde évidemment un attachement fort pour son coin de pays, la Côte-Nord. C’est avec enthousiasme qu’il a hâte aux prochaines visites de ses parents, qui l’aideront dans certaines livraisons à Baie-Comeau.

« Quand mes parents viennent en visite, de Baie-Comeau, ils vont repartir avec une glacière pleine de produits », explique l’entrepreneur qui garde contact avec ses amis et connaissances de son patelin désirant profiter de ses produits.

« Je pense que c’est un beau trip qui commence et j’espère pouvoir exporter ce beau trip-là à Baie-Comeau le plus vite possible », poursuit-il.

Lancement et produits

Le lancement officiel du site web, sur lequel les gens pourront commander leurs produits, est prévu pour le 1er juillet. Le menu a été bâti autour de la saucisse, il en propose six sortes, en plus du porc effiloché et de la sauce bolognaise.

« C’est un arbre avec plusieurs branches. Je dirais que le tronc de l’arbre, c’est les produits alimentaires en ligne », explique Jordan Lévesque, qui ajoute déjà des branches, comme un service de traiteur pour de l’événementiel.

Celui-ci fonctionne déjà grâce au bouche-à-oreille. « Tout le monde me disait que je ne manquerais pas de job, ils étaient convaincus que ça allait fonctionner », raconte-t-il. « On dit tout le temps ça et ça ne se passe jamais vraiment comme on veut. Mais là, force est d’admettre qu’il y a de la demande », ajoute-t-il.

Rappelons que le Baie-Comois s’était fait connaître partout au Québec lors de son passage à l’émission La Voix en 2019. Il fera aussi partie de la distribution de la troupe Chaud Bizzz cet été.