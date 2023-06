En bref du conseil municipal de Baie-Comeau

Marché public

Les élus de Baie-Comeau acceptent de verser une aide financière de 2 500 $ et un soutien en biens et services au Marché public de la Manicouagan, sous la responsable de la corporation Innovation et Développement Manicouagan. Les producteurs s’installeront au parc des Pionniers du 8 juillet au 9 septembre.

Nouvelle limite de vitesse

La limite de vitesse passera de 50 à 30 km/h au coin du 1135, rue parc Parent, et de la rue Côté jusqu’au 1425. Des panneaux affichant le retour de la zone de 50 km seront aussi installés.

Les cégépiens et le transport urbain

Un protocole d’entente entre la Ville de Baie-Comeau et le cégep de Baie-Comeau est intervenu pour l’ajout de service de transport urbain. Les détails restent à confirmer, mais l’horaire serait à tout le moins adapté afin de se coller à la fin du dernier cours de la journée. Rappelons que des représentants des cégépiens ont effectué plusieurs représentations au conseil municipal afin d’améliorer le service de transport urbain.