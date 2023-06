Premier lancement réussi pour les Présidents

Le groupe Les Présidents lançait son tout premier album en carrière devant une église bondée le 20 juin. Une soirée animée aux allures d’un 5 à 7 à attirer plus de 120 personnes.

« On s’attendait à une cinquantaine de gens et finalement 120 personnes se sont déplacées pour nous, ce fut un gros wow », lance Jean-Pierre Simard, coauteur et membre fondateur du groupe.

Les 11 chansons de leur album éponyme étaient attendues par la foule présente. « La plupart des gens nous avaient déjà vus en spectacle à Baie-Comeau et ils attendaient l’album », souligne fièrement M. Simard.

La soirée inspirée de l’émission Tout le monde en parle a permis de créer un contact serré avec les spectateurs. En plus de jouer des extraits de leur nouvel album, les membres du groupe ont raconté les histoires derrière ces 11 pièces. Plusieurs anecdotes du projet musical ont également été dévoilées.

Les cinq passionnés de musique promettent des projets de spectacle dès l’automne et dans un futur rapproché. Un souhait de revenir sur les planches de festivals fait également partie d’un désir commun.

L’album en question est disponible chez Sonorisation Trans-musical à Baie-Comeau et sur la page Facebook Les Présidents.