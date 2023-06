Symposium de peinture : l’art toujours vivant à Baie-Comeau

C’est sous le signe de la créativité, la diversité et la curiosité que se conclut la 35e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau, qui fut un grand succès pour les organisateurs.

« C’est incroyable de voir la quantité de gens qui achètent des tableaux ici. Pour le nombre de personnes de la population de Baie-Comeau. C’est peut-être la ville des arts au Canada », a lancé sans retenue le président d’honneur, Pierre Tougas, avant de remballer ses toiles.

Ce sont 374 toiles qui ont été peintes cette année et 167 d’entre elles ont été achetées. Il ne s’agit pas ici du plus haut nombre de toiles peintes et vendues, mais cela se qualifie tout de même de succès.

M. Tougas, qui en est à sa 4e participation à l’événement à Baie-Comeau, « aime le contact avec les gens » et se déclare choyé d’avoir assuré la présidence d’honneur pour cette célébration de l’art.

Baie-Comeau l’artiste

Pour suivre ce que le président d’honneur a déclaré, le président du comité organisateur, Carl Beaulieu, est aussi d’avis qu’à Baie-Comeau, l’effervescence est bien sentie pour l’art de manière générale.

« Un événement qui perdure depuis 35 ans, ça laisse une trace. Ça, on le vit et on le voit », mentionne-t-il. « Je pense que le fait que le symposium existe depuis 35 ans a contribué à garder cet éveil-là », poursuit M. Beaulieu.

Selon l’homme passionné, les artistes « engagés » et « impliqués » permettent le succès de ce symposium. Déjà au premier jour, juste avant l’ouverture officielle, il y avait selon lui dans l’air « une frénésie palpable » qui n’est jamais disparue.

« On a eu une semaine exceptionnelle », affirme-t-il.

Le tatouage

L’art sous toutes ses formes est représenté, non seulement dans tous les tableaux uniques présentés au Pavillon du Lac, mais également par le tatouage.

Trois artistes tatoueurs ont participé au Symposium cette année.

« Les gens ont trouvé ça plaisant de pouvoir le voir », explique Carl Beaulieu. En effet, il était possible de regarder les tatoueurs à l’œuvre, ce qui est plutôt rare pour plusieurs. « Oui, c’était méconnu et il y a encore des gens qui ont des préjugés par rapport aux tatouages », poursuit-il.

« Les gens ont pu constater que ce sont des œuvres d’art. Bref, on voulait démystifier le côté tatouage », indique le président du comité organisateur.

Récompenses et remerciements

L’artiste peintre Alexandra Demers a remporté le prix Camille St-Pierre, qui est remis chaque année à l’artiste chouchou du Symposium. « Je vais revenir l’année prochaine », a lancé Mme Demers qui a apprécié sa première expérience.

Camille Gravel et Laurie Marois l’ont suivi de très près avec le plus grand nombre de votes du public.

Au terme de cette grandiose 35e édition, les organisateurs du Symposium de peinture ont évidemment tenu à remercier tous les bénévoles, les 35 artistes et le public.

Carl Beaulieu a aussi été remercié pour son dévouement à la présidence du comité organisateur. Ce dernier se retire de la fonction, mais restera bien sûr impliqué au sein du comité. C’est Dyane Dastous qui assurera maintenant la présidence.

Finalement, le transfert du pinceau du président d’honneur a été effectué par Pierre Tougas, qui passera le flambeau à Diane Boislard, également habituée du symposium.