Aquaboréal veut produire du saumon à Baie-Trinité

De gros projets, ça ne se réalise pas d’un claquement de doigts. L’entreprise Aquaboréal en apporte la preuve, elle qui poursuit ses démarches pour ériger ses installations de production de saumon et créer de nombreux emplois sur le site de l’ancienne scierie à Baie-Trinité.

« Il ne faut pas perdre ce projet-là pour la Côte-Nord. C’est l’avenir alimentaire du Québec dans le saumon », prévient Leopold Landry, l’un des trois partenaires d’affaires impliqués.

Un an après avoir acheté les actifs de la scierie fermée en 2007 pour un peu plus de 50 000 $, lors d’une vente pour défaut de paiement de taxes, le trio d’associés franchit une à une les étapes dans le développement de leur projet. Des confirmations sont attendues d’ici un an peut-être.

Un développement en quatre phases est planifié et il est question de la création d’une centaine d’emplois dès le démarrage.

Oui, c’est long pour attacher toutes les ficelles, mais c’est normal puisque plusieurs intervenants sont impliqués, fait remarquer ce Québécois d’origine qui a œuvré dans le monde des poissons et fruits de mer au Saguenay de 1983 à 1999 avant de s’installer en Floride pour travailler dans le même domaine. Ses deux associés sont des États-Unis et de l’Amérique du Sud.

M. Landry se dit assuré d’une chose : la Côte-Nord est on ne peut mieux placée pour accueillir un projet d’aquaculture. « La flore du fleuve est faite pour le poisson et on arrive avec un projet de poisson. Ça va très bien avec le golfe. Puis dans le golfe, il y a un courant de 12 000 mètres cubes seconde. Ça fait que l’impact sur le golfe, il va être à zéro. Ça, c’est très très très bon. »

Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que la municipalité de Baie-Trinité est prisée par Aquaboréal. N’est-elle pas la porte d’entrée du golfe Saint-Laurent ?

Adapté à la région

Directeur du développement industriel à la corporation Innovation et Développement Manicouagan, Guy Simard accompagne depuis un an et demi le groupe de promoteurs. Il considère le projet comme d’une opportunité très intéressante pour la Manicouagan.

« C’est un projet parfaitement adapté à la Côte-Nord et à notre territoire, surtout dans le contexte qu’on a accès vraiment au golfe Saint-Laurent, on a accès à l’énergie et le secteur de Baie-Trinité, c’est un secteur qui est quand même relativement isolé. C’est parfait, c’est le type d’emplacement que l’entreprise désire pour réaliser son projet », note M. Simard.

Selon lui, la technologie innovante retenue par Aquaboréal est aussi très intéressante sur le plan environnemental.

« Une chose est certaine, on a un bon groupe qui travaille ce projet-là. C’est des gens vraiment connaissants dans le secteur et qui ont une bonne capacité financière. Tous ces éléments-là, c’est encourageant pour moi », assure le directeur, tout en rappelant cependant que plusieurs étapes réglementaires restent à faire.