Un arrêt au Village forestier d’antan

Le Village forestier d’antan de Franquelin ouvre ses portes pour la saison estivale. Il est donc l’occasion pour la population et les visiteurs de découvrir ou redécouvrir ce riche site historique.

Le site demeure toutefois fermé la fin de semaine. En effet, en raison de la pénurie de personnel, l’ouverture tous les jours de la semaine est malheureusement impossible cette année.

Les visiteurs peuvent à nouveau profiter des bâtiments, répliques d’un camp de bûcheron des années 1950, du lundi au vendredi.

Il y a plusieurs artefacts, des panneaux d’interprétation, des photos et encore plus à découvrir. Les plus chanceux pourront même rencontrer la bien-aimée Ginette, qui s’entretiendra sur la vie au village à l’époque. Plusieurs sentiers offrent également de belles randonnées.

Rappelons que le Festival du bûcheron s’y tiendra le samedi 22 juillet.

Partenaire

L’Association forestière Côte-Nord est partenaire du Village forestier d’antan de Franquelin depuis 2020. L’organisme y contribue financièrement, de même que par un kiosque sur la gestion de la forêt d’aujourd’hui.

Cette année, l’animateur de l’Association, Julien Lavigne, sera présent sur les lieux pour rencontrer les visiteurs. Mentionnons également que l’exposition de photos Coup d’œil sur notre forêt avec Jacques Duval prendra place sur le site pour toute la période estivale.