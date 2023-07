Steve Berthiaume, nouveau directeur général de Ragueneau 

La municipalité de Ragueneau a engagé un nouveau directeur général. Il s’agit de Steve Berthiaume, auparavant coordonnateur aux partenariats et affaires corporatives pour le Port de Baie-Comeau.

M. Berthiaume, qui débute ce nouvel emploi aujourd’hui, habite Ragueneau depuis plusieurs années déjà et y est très actif à titre d’agriculteur et propriétaire des Jardins de Carmanor.

« J’ai vraiment hâte de travailler avec tous les membres de l’équipe pour contribuer à l’épanouissement de Ragueneau. Voilà près de 7 ans que j’ai emménagé dans cette petite municipalité nord-côtière, et déjà 5 ans que j’ai mis de l’avant mes projets agricoles. Chaque année, je vois le potentiel grandissant de Ragueneau pour le développement économique et social de la région et je pourrai y travailler activement avec ceux qui voudront en faire de même », a écrit ce dernier sur son profil LinkedIn.

Notons que l’homme d’affaires a également travaillé pour les gens de la Manicouagan, au poste d’attaché politique de l’ancien député Martin Ouellet.