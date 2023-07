Pessamit prêt à accueillir les touristes

Grâce à un kiosque d’information touristique, et autres attractions, Pessamit espère mettre en valeur sa communauté pour les touristes, et ce, depuis le lundi 10 juillet.

Le projet pilote en tourisme propose un kiosque d’information touristique, installé près de la station Takutaut, du 10 juillet au 13 octobre et ouvert tous les jours.

Ce sera l’endroit idéal pour les curieux visiteurs d’en apprendre un peu plus sur les sites à visiter, les événements spéciaux ainsi que les activités disponibles.

Le but de l’initiative est d’offrir de l’éducation et du divertissement pour tous durant la période plus achalandée.

Faire découvrir le territoire

La communauté de Pessamit dispose aussi d’un site traditionnel animé, derrière le centre culturel Ka Mamuitunanut. Des guides partageront leurs connaissances de l’histoire et des traditions ancestrales.

Notons que le centre culturel sera aussi accessible toute la saison.

Les touristes pourront aussi cet été profiter de visites guidées ou de circuits autonomes s’ils désirent enrichir leurs connaissances du territoire, de l’histoire et de la culture de Pessamit. D’ailleurs, toutes les informations sur ces visites se trouvent au kiosque touristique.

Finalement, il sera également possible de faire la location de canot sur le lac derrière la station Takutaut.