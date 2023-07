Faustin Mugisha partage son expérience à Baie-Comeau

Avec une expérience d’immigration à Baie-Comeau positive, parsemée de quelques enjeux mineurs, Faustin Mugisha raconte son parcours dans une série de capsules vidéo lancées par Citoyenneté jeunesse.

Le jeune homme de 25 ans, originaire du Rwanda, agit comme ambassadeur du regroupement et s’est impliqué dans le projet Jeunes de la diversité culturelle en région.

C’est grâce à ce projet qu’il partage son expérience avec l’objectif de faciliter le maillage interculturel et le vivre-ensemble. Engagé comme travail social, le jeune est déménagé à Baie-Comeau l’an dernier et y a résidé sept mois avant d’accepter un emploi dans une autre région.

« J’habitais à Granby avant et j’y ai toujours été impliqué. […¸] J’ai même été candidat aux élections municipales à Granby en 2021 », mentionne Faustin Mugisha, qui y a habité pendant plusieurs années, ce qui a facilité son intégration d’une région à l’autre.

D’ailleurs, ce qui le fait changer d’endroit, c’est surtout l’envie de prendre le pouls de chaque région et de visiter le Québec. « Ce qui m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée, c’est ma soif de connaître l’autre », indique celui qui habite aujourd’hui en Gaspésie.

Capsules vidéo

« Il était important pour moi de raconter mon histoire et mettre en lumière mon parcours d’immigration pour sensibiliser les gens d’ici et d’ailleurs aux différentes réalités des personnes issues de la diversité culturelle installées en région », explique Faustin.

Les capsules vidéo seront diffusées sur la page Facebook et le compte Instagram de Citoyenneté jeunesse.

Citoyenneté Jeunesse

L’organisme à but non lucratif a pour mission d’amplifier la voix et les opinions des jeunes de 35 ans et moins et d’aspirer à leur pleine représentation. Plus d’une dizaine de jeunes ont participé au projet Jeunes de la diversité culturelle en région à travers le Québec.

« Il y a des jeunes qui sont là et qui veulent faire progresser la société québécoise, des jeunes qui sont issus de l’immigration et qui ont soif d’implication », soutient Faustin Mugisha.