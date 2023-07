L’histoire de Baie-Comeau à porter de la main

C’est au tour à la Ville de Baie-Comeau de passer vers l’application Anekdote, tout comme 200 autres municipalités de la province.

L’application Anekdote permet de découvrir l’histoire derrière plusieurs lieux des différentes municipalités. Baie-Comeau offre 55 capsules à lire ou entendre grâce à la dernière mise à jour de cette application.

« À l’approche des vacances de la construction et l’affluence de touristes sur la Côte-Nord, c’est une activité de plus à leur offrir lors de leur passage en ville », a affirmé Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme à Baie-Comeau. Cette application est également un bon moyen de mieux en apprendre sur sa propre municipalité.

Développées conjointement par la Ville et l’équipe d’historiens d’Anekdote, les capsules sont proposées comme une expérience de narration immersive.

« L’idée était de fournir des lieux et des personnages aux historiens d’Anekdote pour qu’ils puissent faire davantage de recherches, trouver des pistes intéressantes et rédiger de courtes anecdotes pour captiver les utilisateurs de l’application », a commenté M. Pineault. L’application québécoise est disponible sur l’App Store et Google Play.