Hommage à La dame au piano

Avec ses 40 années d’implication musicale à Baie-Comeau, Geneviève Desbiens-Simard a laissé une magnifique trace dans sa ville d’adoption. Celle qui s’est fait surnommer La dame au piano est décédée le 3 mai 2023.

Que ce soit à titre de professeure de piano, de chant ou encore comme cheffe d’orchestre, auteure, compositrice, productrice et animatrice de spectacles variés, Mme Desbiens-Simard laisse derrière elle un héritage fort à Baie-Comeau et pour ses résidents.

Déménager à Baie-Comeau

C’est en 1931 que Geneviève Desbiens-Simard voit le jour à la Ville de la Baie. Trainant dans son bagage des études supérieures dans deux disciplines, le piano et l’orgue, elle accumule les expériences dans sa ville natale comme professeure de piano, directrice de chorale, pianiste et encore plus.

C’est ensuite en 1952 que Mme Desbiens-Simard épouse feu Jérémie Simard. Au début des années 1960, alors que la famille s’agrandissait, celle-ci déménage à Baie-Comeau en raison des nombreux avantages que promettaient les grands travaux de barrages d’Hydro-Québec dans la Manicouagan.

Passion de la musique

Mme Desbiens-Simard n’a pas tardé à s’impliquer dans tout ce qu’elle pouvait trouver musicalement à Baie-Comeau. Que ce soit par la production de Gospel Night dans les paroisses ou comme responsable des orgues, elle voulait toucher à tout.

En 1965, elle lance la toute première messe rythmée dans le diocèse. Elle compte parmi toutes ses réalisations la création d’ensembles de flûtes douces, la fondation du Quatuor vocal Impromptu et Trio de saxophone Sax-si ou encore la présidence locale des Jeunesses Musicales.

Une panoplie d’autres belles aventures musicales ont fait de Mme Desbiens-Simard une icône de son domaine à Baie-Comeau.

Reconnaissances

Le travail exceptionnel et l’implication hors pair de cette dernière dans sa communauté lui ont valu de nombreuses reconnaissances parmi ses pairs.

Pour n’en nommer qu’une partie, elle a été élue personnalité artistique du Cercle de Presse Lefrançois en 1982 et s’est vu décerner l’Ordre du Mérite Nord-Côtier en 1992. Elle a aussi reçu la médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada en 1992.

Rendre hommage

Notons qu’une grande célébration commémorative pour le repos de l’âme de Mme Desbiens-Simard s’est tenue à l’église Ste-Amélie de Baie-Comeau le 3 juin. Remplie de beaux témoignages, cette cérémonie aura permis à sa famille et ses proches de se remémorer cette grande dame.