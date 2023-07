Feux de forêt : la Zec Varin met les pendules à l’heure

Les feux de forêt n’ont pas seulement détruit une partie de la nature, mais aussi des histoires familiales en laissant derrière des chalets calcinés. Étant débordée par la charge de travail qui les attend, l’équipe de la Zec Varin a reçu des directives bien précises pour gérer cette situation.

« On n’a pas encore l’étendue exacte des dommages parce qu’on n’a pas eu le temps de se rendre sur tout le territoire, mais jusqu’à présent, c’est au moins huit à dix villégiateurs qui ont été concernés par les feux de forêt », précise madame Nancy Gauthier, directrice de la Zec Varin. Les dommages peuvent se résumer par des bris partiels jusqu’à des pertes totales.

« Ce n’est pas beau, il n’y a plus rien de beau. Du septième kilomètre au douzième, c’est noir, tout le tour, sans connaitre les autres dommages plus loin », se désole Mme Gauthier.

Les étapes des autorisations

La directrice de la zone d’exploitation contrôlée, secteur Varin, confirme que « le 10 juin, une visite terrain d’une partie du territoire a eu lieu avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour une première évaluation des dégâts ».

Elle tient aussi à rappeler qu’aucune autorisation n’a été émise par le ministère ou la SOPFEU pour permettre à des villégiateurs, de façon personnelle, de se rendre sur le territoire.

Le 12 juin, l’équipe a reçu la permission de communiquer avec les villégiateurs affectés du secteur visité, afin d’aviser ceux-ci de la situation de leur résidence.

« Nous transmettons aux usagers du territoire tous les renseignements que nous avons dès que nous avons du nouveau et nous suivons à la lettre les directives du ministère », rappelle Mme Gauthier.

L’équipe de la Zec a reçu l’autorisation du ministère des Ressources naturelles afin de procéder à une deuxième visite d’une autre partie du territoire, accompagnée des membres de la SOPFEU le 5 juillet. Les villégiateurs touchés par les feux ont été aussitôt contactés par l’équipe.

La Zec Varin a l’autorisation de réintégrer le territoire le 8 juillet, mais il est important de rester prudent, puisque les feux sont actuellement maîtrisés et non éteints.

La directrice précise que la Zec est « en mode reconstruction » et qu’elle aura besoin de la participation de ses partenaires.

Selon Mme Gauthier, la zone a subi d’importantes pertes financières en expliquant que « la meilleure partie de la saison est perdue ». « Il ne faut pas oublier que la vocation de notre Zec fait partie du secteur récréotouristique et amène des retombées économiques pour la région », renchérit-elle.

Selon Isabel Gariépy de la SOPFEU, le feu 283 est le plus récent à avoir touché le secteur. Elle confirme aussi que celui-ci est actuellement maîtrisé et non éteint. Mme Gariépy estime qu’une superficie de 11 409 hectares ont ravagés le territoire de la Zec-Varin.