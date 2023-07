Le député Montigny insatisfait du service aérien actuel 

En réponse aux critiques visant le transporteur Air Liaison, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, est d’accord qu’il faut corriger la situation actuelle du service aérien sur la Côte-Nord.

Ce dernier rappelle qu’il s’agit d’un service desservi par une entreprise privée. « Ce n’est pas le gouvernement qui gère cela, mais bien Air Liaison. Nous, on a émis des recommandations pour améliorer le service aérien », mentionne-t-il.

Cela a tout d’abord passé par une augmentation des vols Baie-Comeau/Montréal. Cependant, M. Montigny note que l’entreprise a quelques difficultés à assurer le service sans faille, par exemple, avec les retards répétés de vols .

« Notre but était d’offrir plus de vols et c’est ce qui a été fait. Maintenant, on ne peut pas rester comme ça », lance le député. « Les gens perdent confiance », poursuit-il.

Un dossier prioritaire

Affirmant être déjà en travail avec des intervenants de la région, celui qui a pour objectif d’optimiser le service à Baie-Comeau envisage toutes les avenues à court et long terme.

« On veut vraiment trouver des solutions. Il est encore trop tôt pour en parler, mais on se penche déjà cet été sur ce dossier », indique le député. « C’est évidemment un dossier prioritaire », conclut-il.

À lire aussi :