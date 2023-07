Havre-Saint-Pierre, de l’eau salée dans les veines

Havre-Saint-Pierre est la plus populeuse municipalité de la Minganie avec environ 3 500 résidents fiers de leur coin de pays, qui se caractérise par un écosystème côtier unique. La municipalité a été fondée par un groupe de familles acadiennes il y a plus de 160 ans, et leur histoire est ponctuée d’une culture accueillante et riche d’anecdotes. D’ailleurs, on reconnaît souvent les Cayens et Cayennes par leur accent particulier. La rumeur veut qu’ils aient choisi de retirer la lettre « r » de leur vocabulaire pour contester leur déportation, lors du Grand Dérangement de 1755 et du régime seigneurial. Les « r » seraient donc devenus des « w », des « g » ou des « k ». Les écouter raconter leur histoire est un voyage en soi.

Pour illustrer l’autocollant de Havre-Saint-Pierre, nous souhaitions mettre en valeur le magnifique archipel qui est en face de la municipalité et qui est devenu une réserve de parc national, protégée et gérée par Parcs Canada. Plusieurs îles sont très prisées des touristes et des résidents, où les monolithes y sont rois. Nous avons d’ailleurs recréé la fameuse Bonne Femme de Niapiskau, symbole cocasse faisant partie des attraits phares à visiter en période estivale à partir du quai de la municipalité, et qui fait jaser à tout coup.

Photo Martin Thomas

Des Cayens qui savent recevoir

Anthony Cormier et sa conjointe Vicky Petitpas sont propriétaires des Chalets Didoche. Ces minimaisons construites pour atteindre une pleine autonomie énergétique sont installées non loin de la mer, près de l’ancien terrain de golf de la municipalité. Cet hébergement insolite, mais luxueux, nous plonge dans un milieu riche de rencontres. C’est le lieu idéal pour décrocher, faire le plein d’énergie et vivre une expérience d’hébergement à la fois confortable et originale. Anthony Cormier suggère à sa clientèle de prendre au minimum trois nuits en Minganie pour bien comprendre le territoire et visiter ses attraits. Passionné de tourisme et de sa région, il connaît mieux que personne les bons endroits à découvrir dans sa municipalité natale.

Anthony Cormier – Photo Facebook

Le séjour parfait selon Anthony

L’archipel de Mingan est un incontournable à visiter. Les îles de Mingan demeurent pour Anthony le plus bel endroit au monde. Il est possible de se rendre sur le quai de Havre-Saint-Pierre pour y découvrir les îles Quarry et Niapiskau grâce à l’entreprise Services Maritimes Boréale, qui propose plusieurs excursions en mer. Le dépaysement et la quiétude est totale. Impossible de ne pas apprécier ce que l’immensité de cette flore et de cette faune marine nous offre. Une fois sur place, l’on peut en apprendre davantage sur l’histoire des monolithes et la composition géologique unique de ces îles. Il est également possible d’y dormir quelques nuits dans des prêts-à-camper et de faire de la randonnée pédestre pour s’imprégner davantage du lieu.

Photo Martin Thomas

L’entreprise Les Vagues est un lieu de choix pour les plus aventureux. L’endroit rappelle les « beach house » de la Californie où l’on peut apprécier le bord de mer par une chaude journée ensoleillée en jouant à quelques jeux de plage disponibles sur place. Les Vagues offre des excursions en planche à pagaie pour découvrir la grosse et la petite île au Marteau, lieu qui permet aussi de rencontrer les résidents qui viennent y pique-niquer la fin de semaine. Un sentier aménagé mène à un phare et à un belvédère avec une vue panoramique. Terminer la journée avec une randonnée de vélo électrique à pneus surdimensionnés au coucher de soleil est optimal, selon Anthony. C’est une activité accessible à tous, qui saura plaire à différents types de sportifs. Activité qu’il offre d’ailleurs en collaboration avec l’entreprise Les Vagues.

Photo Sébastien St-Jean

En soirée, Anthony propose de découvrir les bières de microbrasserie de la distillerie Puyjalon, installée dans le secteur industriel de la municipalité. L’histoire derrière chaque produit rappelle celle de Havre-Saint-Pierre et de la Minganie. Si vous êtes chanceux, vous pourriez même profiter de l’incontestable talent musical du propriétaire Mario Noël, qui sort parfois sa guitare.

Découvrir Havre-Saint-Pierre, c’est d’abord découvrir des résidents fiers de leur municipalité, de leur histoire et de leur territoire. Arrêterez-vous cet été?