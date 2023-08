Festi-GrÎles de la Côte-Nord : près de 15 000$ manque encore

L’organisation du Festi-GrÎles de la Côte-Nord poursuit ses démarches pour récupérer les sommes manquantes à la suite du problème informatique survenue lors de l’événement qui avait lieu à Uashat du 10 au 12 août.

Rappelons que depuis dimanche le comité organisateur fait appel à l’honnêteté des participants ayant effectué des transactions avec une carte de débit ou de crédit directement à la billetterie du site du festival.

Du jeudi 17h au samedi 19h, aucune des transactions par carte n’a malheureusement été complétée par le système, ce qui représente des pertes de revenus de près de 20 000$.

La mention Approuvée sur le reçu de transaction remis aux festivaliers apparait, mais elle serait accompagnée du mot : demo ou entrainement. Cela signifie que l’appareil est resté en mode « training ». De plus, l’inscription *TRAINING MODE*, ou un équivalent en français se retrouve tout en haut.

L’organisation invite les gens à vérifier leur relevé bancaire, en cas de doute.

Le président du Festi-GrÎles, Hugo Rossignol, a mentionné en après-midi que près de 6 000$ avaient récupéré.

« Les gens sont compréhensifs et généreux. On a même reçu des dons, mais l’objectif de plus de 20 000$ reste encore loin d’être atteint », précise-t-il.

Le Festi-GrÎles demande aux participants concernés d’acquitter le coût de leur passeport ou de leur billet journalier, mais aussi de passer le mot à leurs proches et à leurs connaissances pour que la majorité des visiteurs du festival remboursent leur droit d’entrée.

Plusieurs options s’offrent pour faire le paiement :

En argent, par débit, par crédit ou par chèque auprès d’Expertise comptable Dufour et Dubé Inc (38 rue Régnault, Sept-Îles, QC, 418 960-1438) d’ici vendredi;

Par virement Interac au : festi-griles.cote-nord@outlook.com

Par la billetterie (en ligne) sur le site du Festi-GrÎles : www.festigrilescotenord.com et ce, même après le 18 août.