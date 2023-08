Festival country des Nord-Côtiers : 20 artistes, 4 jours de spectacles

Le Festival country des Nord-Côtiers accueille entre 800 et 900 spectateurs, en moyenne. Photo courtoisie

Vingt artistes fouleront la scène du Festival country des Nord-Côtiers, bien installée au camping Parc de la Rive de Pointe-aux-Outardes depuis 13 ans, pour offrir quatre jours de spectacles aux 800 spectateurs attendus du 17 au 20 août.

En tête d’affiche, Dani Daraîche et Carole Ann King viendront conclure leur tournée Les filles de… au festival de la Manicouagan. « Elles nous donnent cette exclusivité parce que je les connais bien. Elles sont formidables », affirme celui qui organise l’événement depuis sa toute première édition en 2009, Denis Lepage.

Si des artistes bien connus du monde du country au Québec feront danser les centaines de festivaliers tout au long de la fin de semaine, les organisateurs accueillent également à bras ouverts des auteurs-compositeurs-interprètes de la région.

« Je pense entre autres à Alain Godin qui vient de Sept-Îles et Conrad Stéphane qui cumule une vingtaine d’albums en carrière. On a aussi Luc Tremblay, un ancien Forestvillois qui viendra performer », dévoile M. Lepage, fier de sa programmation.

Parmi les autres gros noms, on compte Hert Leblanc, qui n’a plus besoin de présentation dans le milieu et David Bernatchez. « Hert Leblanc offrira d’ailleurs une heure de concert avec le groupe innu Petapan pour finir la soirée du samedi. Ça sera tout un spectacle », assure l’organisateur.

Un festival reconnu

Année après année, le Festival country des Nord-Côtiers a su faire sa place et aujourd’hui, il jouit d’une reconnaissance dans le milieu musical. Denis Lepage n’a plus besoin de faire des pieds et des mains pour attirer les artistes.

« J’ai participé à plusieurs festivals et je voyais leurs installations. Quand ils viennent chez nous, les artistes sont accueillis comme moi je veux être accueilli. Nos installations sont sur la coche, on est vraiment bien organisé. Les artistes ont leur loge tout comme les musiciens », souligne l’artiste country de Chute-aux-Outardes.

La semaine dernière, la quarantaine de bénévoles de l’événement nord-côtier s’est mise au boulot. Les préparatifs se sont bien déroulés. « On se prend d’avance pour laisser nos bénévoles se reposer avant le début du festival », explique M. Lepage qui espère que Dame Nature sera de son côté durant les quatre jours de festivités.

En nouveauté cette année, les festivaliers peuvent apporter leur chaise afin de se garantir une place assise. Les organisateurs en disposeront un peu moins que les années précédentes. Le festival se tiendra beau temps, mauvais temps grâce aux deux chapiteaux.

