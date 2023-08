Hommage à deux grandes du country

Carole Ann King est impatiente de retrouver le public nord-côtier le 18 août. Son dernier séjour dans la région date de plusieurs années. L’artiste qui évolue dans la musique country depuis qu’elle a trois ans a toujours autant la flamme pour son métier.

« À 50 ans, j’ai voulu prendre une pause. Je n’ai jamais arrêté, je voulais être proche de ma famille et connaître des week-ends normaux, aller en camping. Mais j’ai reçu l’appel de Dani Daraîche pour créer un spectacle en hommage à nos mères de leur vivant, je n’ai pas pu refuser », raconte la chanteuse en entrevue au journal Le Manic.

La tournée a commencé un peu avant que la pandémie vienne tout chambouler le monde des arts et spectacles. En 2021, les deux amies ont remonté sur scène durant quelques festivals et l’année suivante, Julie Daraîche, la maman de Dani, a quitté ce monde.

« Ç’a été difficile de continuer pour Dani. Elle a terminé les spectacles de peine et de misère. On en a annulé aussi. On a donc fini l’année en se disant qu’on ne lancerait pas de volume 3 comme on l’avait prévu », soutient Carole Ann King, qui a toujours tenu la main de son amie, qu’elle considère comme sa sœur.

À ce jour, le duo de chanteuses n’a plus qu’une dizaine de représentations à réaliser avant de mettre fin à la tournée. « Ça n’a plus vraiment lieu d’être vu que Julie n’est plus là. Mais on ne refusera pas les grosses demandes », déclare la passionnée.

Les spectateurs de Pointe-aux-Outardes peuvent donc s’attendre à une soirée haute en émotion remplie de tous les grands succès des pionnières du country, Julie Daraîche et Marie King. Carole Ann King et Dani Daraîche offriront également une prestation solo sur scène chacune leur tour.

La fin du spectacle Les filles de… permettra à l’artiste ontarienne de prendre la pause souhaitée quelques années plus tôt. « Je veux prendre soin de ma mère qui a 89 ans. J’ai aussi plein d’idées dans ma tête comme écrire et rendre hommage au groupe Nuance », dévoile-t-elle.

