(PHOTOS) Students on Ice : une expédition humaine

Rose Savard et Marika Thibault ont vécu une expérience hors de l’ordinaire. En plus d’avoir navigué l’Arctique, de voir des paysages uniques et d’apprendre une tonne d’informations scientifiques, la rencontre humaine a été l’aspect le plus marquant de leur voyage avec Students on Ice du 16 au 31 juillet.

Les Baie-Comoises sont allées à la rencontre d’une partie du peuple inuit des Monts-Torngat. Selon leurs dires, l’ensemble des participants de l’expéditionont été extrêmement touchés par son histoire. Une dame a raconté que sa famille et une communauté tout entière ont été relocalisées sans leur consentement.

« Ils nous ont vraiment raconté toute cette histoire avec des détails, c’était un moment touchant que je vais garder avec moi longtemps », raconte Marika Thibault. Le partage des terres vécu avec le peuple inuit restera un souvenir respectueux et touchant pour tous.

Le besoin d’en connaître davantage

Natives de la Côte-Nord, les jeunes femmes ont maintenant soif d’en apprendre plus sur les peuples autochtones ici sur le territoire. « J’en ai appris beaucoup plus, ça me fait me poser des questions. Parmi toutes les horribles histoires ou les heureuses histoires que j’ai entendues là-bas, est-ce que c’est arrivé à des familles d’ici dans notre propre région », se demande Rose Savard.

Les deux expéditrices vont faire le tour des écoles afin de donner des conférences à titre d’ambassadrices du projet. En plus de cette mission, elles sont à la recherche d’idées afin de rassembler la communauté de Pessamit et les citoyens de Baie-Comeau. « On habite super près, mais on ne se connaît pas tant que ça. On veut essayer de créer des comités dans les écoles qui créeraient un lien afin d’organiser des activités entre les deux cultures permettant de mieux se connaître », confie Marika Thibault.

Un avant et un après

En plus de revenir plus curieuses et plus sensibilisées aux changements climatiques, Marika Thibault et Rose Savard se sentent changées de cette expédition. « Je me sens plus reconnaissante de ce que la terre nous procure », explique Rose Savard.

Les aventurières ont pu en apprendre davantage grâce aux scientifiques sur place qui ont joué un rôle d’éducateurs avec les participants. Rose Savard donne comme exemple une scientifique qui étudiait le pergélisol du secteur. « Je n’ai aucune idée de l’état de notre sol ici. J’ai plein de questionnements en lien avec nos changements climatiques et l’impact que ça peut avoir ici aussi », précise-t-elle.

Marika Thibault pour sa part se sent plus ambitieuse face à la vie. « J’ai envie de plus m’impliquer ici et aujourd’hui, j’ai envie de réaliser les projets et pas seulement me dire que ce serait le fun de le faire », confie-t-elle.

Une chance de vivre cette expérience

« Le mieux serait que tout le monde ait la chance de participer à une expérience comme ça », lance Rose Savard. Selon la jeune femme de 18 ans, c’est le meilleur moyen d’être plus sensibilisé au monde qui nous entoure.

Il s’agissait de la septième édition du partenariat entre la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) et la Fondation Students on Ice.

Rappelons que le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, partenaire financier principal du projet depuis plusieurs années, a généreusement offert une contribution de 34 000 $ pour couvrir les frais d’expédition des deux jeunes femmes de Baie-Comeau qui sont parties du 16 au 31 juillet.

Au total, 16 jeunes de sept cohortes ont pu vivre cette expérience unique.

Galerie photo