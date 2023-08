Des Championnats régionaux Côte-Nord sous la pluie

L’Association du baseball mineur de Sept-Îles ne l’a pas eu facile avec la tenue des Championnats régionaux de la fin de semaine. La pluie a coupé court à ses élans.

Des champions ont pu être couronnés dans seulement deux catégories, soit dans le 9U A et dans le 11U A. Dans les deux cas, ce sont les formations de Baie-Comeau qui ont triomphé aux dépens des porte-couleurs de Sept-Îles.

La finale de l’atome a d’ailleurs été chaudement disputée avec un pointage final de 5-4.

Le président de l’Association du baseball mineur de Sept-Îles lève son chapeau à tous dans les circonstances.

« Je remercie tous les bénévoles, entraîneurs, parents et responsables des associations, en plus de mes membres du CA qui ont mis la main à la pâte pour essayer de faire jouer les jeunes le plus possible et qui ont compris l’importance de ce régional », a fait savoir Richard Martin.

La saison sur les losanges se terminera dans quelques semaines. La Côte-Nord comptera des équipes régionales aux Championnats provinciaux « B », du 15 au 17 septembre, dans le 11U et le 13U, et pour ceux de la classe « A », du 22 au 24 septembre, dans le 9U, le 11U, le 13U et le 15U.

L’action se passera dans la région de Montréal.

Les Blue Jays 11U A. Photo courtoisie