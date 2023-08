Senior AA : Les Pionniers devront faire des choix

Ils sont nombreux les hockeyeurs qui veulent faire partie des Pionniers de Baie-Comeau, tellement qu’un camp de sélection devra départager les élus et déçus de la nouvelle formation senior AA. Un beau problème qui se réglera les 15 et 16 septembre.

« Le 15, ce sera une pratique pour se dérouiller un peu et le samedi, ça va être un match avec les joueurs présents. Après le camp, on va décider de notre alignement. Il va y avoir un plus gros nombre de joueurs que durant un match étant donné qu’on joue une saison au complet et il manque souvent des joueurs avec la famille », explique un des dirigeants de l’équipe, Jean-François Landry, qui enfilera lui aussi ses patins.

Les joueurs du match d’exhibition, qui s’est tenu à la fin mars au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau, n’ont donc pas leur place assurée. La plupart d’entre eux seront présents, mais « tout peut changer lors du camp », selon celui qui partage la direction avec Samuel Gagnon.

« Un roulement de 30 joueurs dans l’année serait réaliste », dévoile M. Landry qui planifiera l’alignement de chaque partie selon les hockeyeurs disponibles. Des pratiques seront aussi au calendrier « pour garder notre chimie vu qu’on ne joue pas tout le monde ensemble ».

Martin St-Pierre et Bruno Bernier assureront l’entraînement des joueurs et l’organisation aimerait recruter un troisième entraîneur. Au niveau des gardiens de but, Cédric Lepage, qui avait occupé ce poste au match d’exhibition, pourrait reprendre sa place devant le filet, tout dépendant de son horaire d’étudiant universitaire à Québec.

« Il y a Hugo Méthot qui revient. Il y en a six qui seraient intéressés à venir au camp. C’est une bataille qui va se faire cette fin de semaine là et on va décider ce sera qui les goaleurs pour faire le roulement pour la saison », divulgue Jean-François Landry, qui se réjouit de l’intérêt des joueurs pour joindre les Pionniers.

« Du côté des joueurs aussi, on est populaires. On a quelques nouveaux qui veulent venir s’essayer. On ne peut pas dire oui à tout le monde. On essaye de faire une petite enquête sur les joueurs qu’on ne connaît pas. On va sélectionner une quarantaine de joueurs et on va aller avec ça pour le camp », raconte-t-il.

Tous les joueurs du match tenu en mars veulent revenir. Une chose est sûre, tous ceux qui porteront les couleurs des Pionniers seront des résidents de Baie-Comeau comme le stipule le règlement. Ceux qui sont à l’extérieur doivent être aux études comme c’est le cas pour le gardien Cédric Lepage.

Sur quelle glace ?

Le camp d’entraînement se tiendra au Centre Henri-Desjardins. « Dans la saison, normalement, les matchs seraient au Centre Henry-Leonard, mais il reste quelques détails à régler », confirme M. Landry, qui devait fignoler les derniers éléments le 21 août.

Toutefois, il croit que la venue du hockey senior AA à Baie-Comeau n’est aucunement une menace pour l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). « C’est profitable pour Le Drakkar puisqu’il ramasse les profits de la vente de bières et du restaurant. C’est bon pour eux autres aussi, c’est bon pour la Ville, c’est bon pour tout le monde. C’est donnant-donnant », exprime-t-il.

Pour céduler le calendrier de la saison 2023-2024, le directeur attendait l’horaire des tournois du hockey mineur. Les parties à Baie-Comeau auront donc lieu quand Le Drakkar n’est pas en ville et selon les tournois. « On rencontre les personnes de la ligue aussi. On va avoir une bonne idée de l’enlignement », soutient-il.

Rappelons que la saison débutera aux alentours du 20 octobre et que les quatre équipes disputeront 8 matchs chacune dans deux divisions, soit Est et Ouest. L’équipe baie-comoise affrontera Les Gaulois Port-Cartier deux fois de plus que ses autres rivaux.

Afin de mener à bien le retour de l’équipe senior, l’organisation des Pionniers recherche aussi des bénévoles pour plusieurs sphères notamment à la sécurité et à la billetterie ou encore comme préposé à l’équipement et soigneur. Des commanditaires sont aussi à trouver. Pour l’instant, elle peut compter sur le support de la firme CFL de Baie-Comeau.

Jean-François Landry a confiance que son équipe fera ses preuves sur la glace. « Je pense qu’on va avoir une très bonne équipe. J’ai hâte que la saison commence ».

Objectif : s’amuser

Le senior AA a déjà rassemblé les foules à Baie-Comeau, mais Jean-François Landry ne l’a jamais vécu de son vivant. Les années sont donc nombreuses entre la fin de cette ligue et la renaissance des Pionniers.

« Le but premier, c’est de s’amuser et de faire vivre un bon moment pour tout le monde, affirme M. Landry. Ce qui a été le cas avec l’aréna plein et l’ambiance qu’il y a eu [en mars]. On a vu que ç’a bien fonctionné alors on a décidé d’aller de l’avant. Les autres équipes étaient d’accord pour qu’on rejoigne la ligue. À quatre équipes, c’est mieux qu’à trois. »

Si on pense plus à long terme, la formation souhaite aussi donner une porte de sortie aux joueurs qui arrivent du M18 (midget) ou du junior et qui veulent continuer à jouer.