Un retour tendu pour le maire de Ragueneau

C’est dans un climat toujours tendu que le maire de Ragueneau, Raymond Lavoie, a retrouvé son siège le 17 août, après une suspension de 65 jours.

Un peu plus de 10 citoyens se sont déplacés pour la première séance du conseil avec le retour du maire, qui a été bien accueilli par ceux-ci. Un résident de Ragueneau, présent à cette séance du 21 août, a cependant noté une ambiance « froide » et « malaisante » entre le conseil et le maire, en plus d’avoir des réponses insatisfaisantes à ses interrogations.

« Je reste prudent », clame M. Lavoie, qui s’est gardé de riposter au fil des échanges lors de la période de questions lundi soir. De plus, lorsqu’il est questionné sur la cohésion entre les conseillers et lui-même, ce dernier lance : « Ils sont rendus six contre moi ».

Rappelons que M. Lavoie a comparu le 5 juin, devant la division juridictionnelle de la Commission municipale du Québec (CMQ), pour des manquements au Code d’éthique et de déontologie révisé des élus. Il avait alors signé un plaidoyer de culpabilité.

De retour, ce dernier réitère qu’il n’est jamais consulté par les conseillers, en plus de soutenir que certaines plaintes étaient erronées ou exagérées. « C’est une atteinte à ma réputation », s’exclame-t-il. « Aux prochaines élections, je serai là avec une équipe », poursuit M. Lavoie, précisant qu’il veut continuer de « parler au nom des citoyens » de Ragueneau.