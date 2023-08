Entrepreneure à succès à 11 ans

Jasmine Thibeault accompagnée des entrepreneurs Marie-Josée Richer et Nicolas Duvernois lors d’une journée organisée avec la Chambre de commerce et d’industrie de la Manicouagan en 2022. Photo Marie-Pier Fortier

Vous connaissez Les Petites Pâtisseries Coquines de Jasmine ? C’est l’entreprise d’une jeune entrepreneure talentueuse, créative et professionnelle de Baie-Comeau. Ce qui est le plus surprenant, c’est qu’elle n’a que 11 ans.

Elle s’appelle Jasmine Thibeault et malgré son jeune âge, elle est entrepreneure depuis 5 ans. Son entreprise Les Petites Pâtisseries Coquines de Jasmine lui permet de mettre à profit sa passion en confectionnant petits gâteaux, biscuits et gâteaux personnalisés d’occasion.

En participant à la Grande journée des petits entrepreneurs à la fin de sa première année du primaire, elle a vendu toutes ses créations en une heure et elle a eu la piqûre de l’entrepreneuriat.

Les réseaux sociaux sont arrivés et les commandes nombreuses aussi. Cinq ans plus tard, Jasmine s’est construit une belle clientèle, de nouveaux acheteurs s’ajoutent régulièrement. La jeune fille tente de garder un équilibre avec l’école et sa vie en dehors de l’entreprise.

« Elle a eu un contrat pour un gâteau de mariage », explique Marie-Pier Fortin, la maman de Jasmine en précisant qu’elle doit refuser quelques contrats pour justement garder cet équilibre-là. C’est elle qui gère l’agenda de son enfant bien rempli.

La jeune cheffe pâtissière victime de son succès travaille sur ses contrats la fin de semaine avec une moyenne d’un client par semaine, par année.

Un contrat pour un gâteau personnalisé peut prendre plusieurs heures à créer. « Un gâteau simple de 15 portions peut me prendre six heures et mon contrat pour le mariage le mois prochain sera un gâteau deux étages avec une création de figurines, ce qui prendra au moins neuf heures », déclare l’artiste-entrepreneure.

Même si elle pratique l’improvisation et la gymnastique, lorsque Jasmine a du temps de libre, elle se met à la pâte sucrée afin de s’améliorer dans son art culinaire et satisfaire sa passion et sa fidèle clientèle. « Je fais souvent de la pâtisserie pour passer le temps, ça me permet de pratiquer et d’apprendre de nouvelles choses. J’aime vraiment ça, c’est mon passe-temps préféré », précise-t-elle.

L’adolescente a eu l’occasion de rencontrer deux entrepreneurs de renom qui ont participé à l’émission Dans l’œil du Dragon à titre d’investisseurs, soit Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana et Nicolas Duvernois, président fondateur de Duvernois Esprits Créatifs lors d’un événement en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Six mini entreprises ont été sélectionnées, dont celle de Jasmine. « J’en avais fait beaucoup, une bonne quantité et toutes mes pâtisseries sont parties. Quand les dragons sont arrivés, il n’y en avait pu », se rappelle-t-elle en riant. La maman se souvient que les deux investisseurs ont pris le temps de dire à sa fille qu’elle avait beaucoup d’avenir dans le domaine de la pâtisserie.

De la pâte à modeler au fondant

« Jasmine, lorsqu’elle était toute petite, elle faisait de la pâte à modeler et c’est comme ça qu’elle a commencé. Elle aimait tellement ça, elle écoutait des tutoriels de pâtisserie et elle le créait avec de la pâte à modeler. Elle ne faisait que ça. Avec le temps, la pâte à modeler s’est changée pour du fondant à gâteaux », raconte Mme Fortin, remplie de fierté.

Le chef pâtissier Duff Goldman, connu pour animer la téléréalité américaine Le championnat de pâtisserie junior est une grande inspiration pour la jeune entrepreneure baie-comoise. « Je rêverais de participer à cette émission », confie la jeune fille de 11 ans, le sourire aux lèvres.

Jasmine Thibeault voit son avenir dans la pâtisserie. « C’est sûr qu’il y a plein de métiers intéressants, mais celui de cheffe pâtissière entrepreneure serait mon favori », conclut-elle.