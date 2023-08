Mangeons local : la Ferme Manicouagan ouvre ses portes au grand public

En marge de l’événement Mangeons local, organisé par l’Union des producteurs agricoles (UPA), la Ferme Manicouagan, située à Pointe-Lebel, ouvrira ses portes au grand public le 10 septembre. Elle est la seule ferme de la Côte-Nord à y participer.

Ce rendez-vous familial incontournable, qui en est rendu à sa 19e édition, propose une foule d’activités qui se dérouleront entre 10 h et 16 h : visites animées, dégustations, découverte d’animaux, ateliers éducatifs, autocueillette et plus encore.

Alors que les producteurs vivent une saison marquée par de nombreuses intempéries qui affectent plusieurs récoltes, les Portes ouvertes Mangeons local tomberont à point, selon le président général de l’UPA, Martin Caron.

« Cette précieuse rencontre entre les citoyens et les agriculteurs sera l’occasion de célébrer la résilience et la passion des hommes et des femmes qui nous nourrissent au quotidien. Venez en grand nombre découvrir leur savoir-faire exceptionnel et tous les gestes qu’ils posent pour mettre en place des pratiques d’agriculture durable afin de nous offrir des aliments d’une qualité remarquable », ajoute-t-il.

Pour planifier ses visites, il suffit de consulter l’onglet Portes ouvertes dans l’application Mangeons local ou sur le site Web. Aucune réservation n’est requise et les activités sont gratuites.

Ferme Manicouagan

Pour en savoir un peu plus sur la Ferme Manicouagan, voici quelques informations. Elle est la propriété de Laurent Bérubé, Donald Bérubé, Françoise Marquis et Claude Théberge. La relève est assurée par Luc et Julie Bérubé.

Elle est en fonction depuis 2012. On y retrouve des productions fruitière (camerises, fraises et framboises), fourragère, céréalière et maraîchère.

La ferme possède 160 hectares en culture. Elle récolte annuellement 10 000 kg de camerises et 800 balles

rondes de foin de 5 pieds de diamètre. On y offre aussi de l’autocueillette de fraises et framboises.