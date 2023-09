La traditionnelle activité annuelle de fraternité et de financement pour la paroisse St-Étienne de Franquelin se tiendra le 9 septembre.

Dès 9 h 30, l’église ouvrira ses portes pour la vente des dons reçus et des Puces de St-Étienne au sous-sol de l’église. L’activité Moisson-Partage se terminera avec une messe soulignant la fête du saint patron de la paroisse, St-Étienne, et la vente de billets et des tirages.