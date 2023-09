Christian Dubé veut désengorger les hôpitaux de la région

Le gouvernement du Québec mettra en place 100 nouveaux points de service locaux dans le but de désengorger les hôpitaux dans les régions. Deux sont prévus sur la Côte-Nord.

Le développement de ces points de service bénéficiera d’une somme de 272 millions $ par année pour les cinq prochaines années. Pour l’instant, peu d’informations concernant les emplacements ou l’échéancier sont connues, mis à part qu’ils « seront graduellement intégrés en fonction des besoins de chaque région au cours de l’automne et de l’hiver », selon un communiqué du cabinet du ministre de la Santé.

Alléger la pression

Ces installations offriront des services de prélèvement, de dépistage et de vaccination.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, se réjouit de ce futur déploiement : « Avec cette initiative, nous souhaitons rapprocher les services de la population, et ce, aux quatre coins du Québec. Nous poursuivons ainsi nos efforts pour alléger la pression sur le réseau de la santé. »

Les centres de vaccination, mis sur pied pendant la pandémie, seront convertis en points de service locaux pour offrir un plus large éventail de services. L’objectif du gouvernement est de réussir à rediriger la population vers d’autres options que les hôpitaux afin de les désengorger.

À terme, les points de service visent à offrir à la population des services accessibles facilement, en plus d’obtenir un rendez-vous dans des délais plus courts.

« C’est en tirant leçon des défis rencontrés durant la pandémie et en déployant plus largement les meilleures pratiques que nous rendons nos soins de santé plus efficaces pour les Québécois et Québécoises. C’est là toute la logique autour de laquelle s’articule notre Plan santé », ajoute M. Dubé.

Le maintien des équipes de vaccination mobiles permettra également de bonifier les soins à domicile.