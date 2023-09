Le CJE Manicouagan fait peau neuve

Une partie de la nouvelle équipe du CJE Manicouagan lors du dévoilement de la nouvelle programmation et des nouveautés le 7 septembre. Photo Anne-Sophie Paquet-T

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Manicouagan s’est présenté sous un nouveau jour le 7 septembre. Une nouvelle équipe ainsi que de nouveaux projets ont pu être présentés aux partenaires du milieu ainsi qu’aux médias.

« On n’est pas juste un organisme qui fait des CV », a lancé la nouvelle directrice générale, Myreille Lalancette, lors de la présentation de l’organisme.

En effet, le CJE est disponible pour la clientèle homme et femme de 15 à 35 ans et cherche à se faire connaître pour pouvoir innover dans la région.

Mme Lalancette souhaite donner une nouvelle vision de l’organisme qu’elle chapeaute. « On avance dans la vision de ce qu’est un Carrefour jeunesse-emploi dans la Manicouagan. Surtout avec la dévitalisation, on souhaite travailler plus que jamais en collaboration avec les autres organismes », précise-t-elle.

Le développement de projets concrets grâce à des idées de la clientèle et avec l’aide des intervenants, c’est la stratégie qui permettra de cesser la dévitalisation de la région, selon Myreille Lalancette.

« C’est pour notre avenir. C’est en travaillant tout le monde ensemble qu’on va y arriver, que nous allons garder nos jeunes ici et qu’ils participeront à la vie citoyenne », souligne-t-elle.

Le soutien offert à la population est large. L’équipe souhaite devenir aussi un endroit clé afin de simplement se regrouper, discuter et passer du bon temps. Les portes du CJE sont d’ailleurs maintenant ouvertes deux midis et deux soirs par semaine afin d’optimiser la fréquentation des lieux.

Un projet d’improvisation pour les jeunes du secondaire verra le jour cette année directement à l’école et plusieurs projets de bénévolat également.

Autre nouveauté, des soirées pop études qui consistent à offrir un soutien aux jeunes dans leurs devoirs scolaires seront offertes ainsi que des ateliers et des soirées découvertes en choix de carrière.