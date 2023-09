Trois promoteurs dans la course et 166 500 000$ d’investissement pour la MRC Manicouagan

Le 12 septembre, l’appel d’offres pour l’implantation de 10 parcs éoliens dans la province s’est terminé. Dans la Manicouagan, trois promoteurs ont déposé un projet et espèrent ainsi remporter le contrat de 300 mégawatts.

Le futur parc éolien est situé sur les terres publiques, sur le territoire non organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes, soit à près de 100 kilomètres au nord de Baie-Comeau.

Le 17 août, les représentants d’Hydroméga sont allés à la rencontre des citoyens afin de répondre aux questions et présenter leur projet. Innergex a fait de même le 7 septembre.

« Il ne faut pas croire que parce que nous sommes trois promoteurs que c’est sûr qu’il va y en avoir un des trois qui sera retenu. Hydro-Québec va choisir 1 500 mégawatts dans les 10 zones. Peut-être que personne ne sera retenu dans certaines zones », précise Jeanne Gaudreault, directrice des relations avec les communautés chez Innergex.

Elle ajoute que quelques sites ciblés au sud de la province « ont plusieurs endroits où il n’y aura pas de résolution des MRC ». On peut donc supposer que le projet dans la Manicouagan a de fortes chances de voir le jour.

Tout est dans les mains d’Hydro-Québec et l’annonce des projets retenus se fera en décembre. Ce projet de 1 500 mégawatts (MW) est le deuxième plus important dans l’histoire du Québec.

Les retombées économiques évaluées se comparent à un investissement de 800 M$ à 1 G$ de la part du promoteur sélectionné et de 166 500 000 $ de la MRC de la Manicouagan.

Une somme de 6 227 $ par mégawatt installés sera versée annuellement à la MRC. Elle servira à développer la collectivité des différentes municipalités du territoire de la Manicouagan. Les bénéfices estimés en lien avec la participation de la MRC ne sont pas compris dans ce montant.

En plus des retombées financières, plus de 300 travailleurs locaux participeront au projet de la construction qui devrait commencer au printemps 2027.

Place aux résolutions

Le 8 septembre, une séance extraordinaire a eu lieu à la MRC Manicouagan afin de procéder aux autorisations, aux ententes et aux signatures avec les trois promoteurs d’énergie renouvelable. Il s’agissait de la dernière étape avant de déposer les trois appels d’offres respectifs à Hydro-Québec pour le parc éolien dans la Manicouagan. Hydroméga, Innergex et Tugliq Énergie ont tous les trois levé la main et pris des ententes avec la MRC de la Manicouagan. Le partenariat du projet serait partagé à 50 % pour le promoteur, 25 % pour la MRC Manicouagan et 25 % pour le conseil des Innus de Pessamit. Ce partage financier a été confirmé par Hydroméga et non officiellement par la MRC Manicouagan et les deux autres promoteurs du projet. Seule Hydro-Québec est le décideur de l’avenir du parc éolien manicois qui est estimé près d’un milliard de dollars.