Deux spectacles sur la Côte-Nord pour l’humoriste Dave Gaudet

L’humoriste Dave Gaudet sera en spectacle sur la Côte-Nord avec deux représentations, les 15 et 16 septembre.

L’humoriste, qui a vendu près de 20 000 billets de son spectacle La légende, sera sur scène à Sept-Îles et Baie-Comeau. Il se produira à la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles et au Centre des arts de Baie-Comeau respectivement les vendredi et samedi.

C’est plus de 50 nouvelles dates que Dave Gaudet a annoncées au terme de sa tournée aux quatre coins du Québec à guichets fermés. Reconnu pour ses vidéos virales, l’humoriste aime apporter du bonheur aux gens, que ce soit par son humour ou en s’impliquant dans sa communauté.