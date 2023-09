Le cocktail des nouveaux arrivants réaffirme sa pertinence

Un rassemblement pour les nouveaux arrivants par l’intermédiaire d’un cocktail s’est tenu le 14 septembre au Café Kibboutz du Cégep de Baie-Comeau.

Organisé en grande partie par l’organisme Émersion, qui accueille les nouveaux arrivants en plus de les guider dans leur recherche d’emploi, le cocktail a été qualifié de « succès » par la conseillère en intégration Cindy Servat.

« Ça a été un bon succès. C’était mieux que l’an dernier », affirme Mme Servat. Un constat partagé par le directeur aux communications et au tourisme de la ville de Baie-Comeau Mathieu Pineault. « Quatre-vingt-dix nouveaux arrivants étaient présents au cocktail, c’est environ vingt ou vingt-cinq personnes de plus que les années précédentes », déclare M. Pineault.

« La façon dont nous étions installés [au cégep] a beaucoup aidé », ajoute-t-il.

Plusieurs organismes communautaires étaient présents lors du cocktail. Photo: Olivier Savard

« Ça progresse d’une année à l’autre, le nombre de personnes qui répondent à l’invitation. Il faut dire que nous avons beaucoup de nouveaux arrivants qui sont étudiants au cégep, et être situés au cégep facilite les déplacements et la participation », explique Mathieu Pineault.

« Il y a plus de place, et c’est plus facile de venir. La majorité de notre clientèle se situe dans le secteur Mingan, et ce n’est pas tout le monde qui possède une voiture, et organiser le cocktail au cégep aide dans ces cas-là », enchérit Cindy Servat.

Elle ajoute : « Il y avait quelques personnes qui étaient de retour, mais la grande majorité au cocktail est arrivée dans la région après septembre 2022. »

90 nouveaux arrivants ont participé à la soirée. Photo: Olivier Savard

Quelques changements prévus

Des changements pourraient arriver pour la prochaine édition, qui sera la dixième. « Je pense que nous allons changer le format du tirage de cadeaux pour la prochaine fois, c’est un peu compliqué présentement », prévoit Mme Servat.

D’autres partenaires, dont la Régie des matières résiduelles (RMR) et le Regroupement des CPE, seront invités, et d’autres organismes communautaires seront présents.