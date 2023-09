L’Unité Domrémy présente un toit vert pensé pour la communauté

Le projet de toit vert de l’Unité Domrémy aura donné bien des sueurs froides à sa directrice générale, Curby Charette Graveline, depuis 2020. Mais la voilà aujourd’hui ravie sous le soleil brillant de Baie-Comeau, en ce 15 septembre pour son inauguration officielle.

« Notre beau jardin sur le toit, sur lequel on travaille depuis déjà trois ans », s’exclame-t-elle, fébrile face à l’arrivée des partenaires et bailleurs de fonds du projet pour leur montrer ce dans quoi ils ont investi.

« Initialement, on évaluait le coût du projet à 102 000 $. Avec la pandémie, la hausse des matériaux et de tout le reste, quand on a reçu nos soumissions, on s’est rendu compte que, juste pour la construction ça coûterait 170 000 $ », explique d’abord Mme Charette Graveline.

Mais la facture ne s’est pas arrêtée de monter. « On a eu aussi un autre imprévu, qui nous a coûté 180 000 $, pour lequel on est en train de récolter des fonds », ajoute-t-elle, faisant référence aux travaux entrepris pour percer la toiture qui ont révélé, qu’en raison d’une condensation, l’Unité Domrémy « était propriétaire d’une piscine ».

Le coût total de la réalisation de ce projet monte à 400 000 $. Un 5 à 7 chaleureux lui a donc permis de remercier la communauté pour sa générosité et présenter les bienfaits de ce jardin sur le toit.

Tous ces efforts, Curby Charette Graveline est en fière, en voyant la participation active des usagers de l’Unité Domrémy depuis le début de l’été. En plus de profiter du beau temps et d’amener les gens à jardiner, tout en découvrant les bénéfices de cette activité sociale, l’organisme a pu garnir à souhait son frigo communautaire tout au long de la belle saison.

