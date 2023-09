La Foulée des Baies sera de retour le 1er octobre

Le rassemblement sportif La Foulée des Baies, organisé par la polyvalente des Baies, se déroulera le 1er octobre dès 11h, peu importe la météo prévue.

L’évènement, qui en est à sa 45e édition, est destiné « aux familles, aux sportifs et aux amateurs de plein air », selon un communiqué. Un service de halte-garderie sera ainsi offert pour une deuxième année, ce qui « permettra d’attirer des participants de tous âges et de créer un évènement festif et rassembleur ».

Plusieurs distances sont proposées, soit 500 m, 1 km, 2.5 km, 5 km et 10 km, en plus d’un volet marche. Les frais d’inscription varient selon les distances. Selon le communiqué, tous les profits générés seront versés aux activités sportives de la polyvalente.