Baie-Comeau souhaite tester le vote par Internet pour les élections municipales

La Ville de Baie-Comeau lève la main afin de prendre part au projet pilote d’Élections Québec voulant faire l’essai d’un vote par Internet aux élections municipales du 2 novembre 2025.

Le sujet a fait l’objet d’une résolution lors de la séance ordinaire du conseil de la ville le 18 septembre au soir.

Plusieurs étapes sont à franchir pour les villes intéressées avant que le directeur des élections du Québec choisisse les endroits qui testeront le système. « Si le projet pilote va de l’avant, ça serait dans un quartier et non partout, à la grandeur de la ville », mentionne d’abord le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

« La technologie a beaucoup évolué au cours des dernières années et dans d’autres parties de monde, on voit qu’il se fait du vote électronique, à distance », lance le directeur général de la ville, François Corriveau.

Une solution?

« Quand on fait [le vote] en personne, ça prend plus de monde. Il y a aussi les bulletins papier, les isoloirs et les lieux de votation. Alors que si c’est électronique, c’est moins dispendieux », indique M. Corriveau.

Ce dernier y voit une solution « intéressante » pour l’avenir. « On a beaucoup de difficulté à remplir tous les postes, comme les scrutateurs et les présidents de salle », enchaîne-t-il, précisant que ceux qui les occupent sont « des personnes qui ont vieilli au cours des dernières années ».

« Il n’y a pas beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans. […] Donc, une solution pour assurer un vote électoral qui a de l’allure, c’est peut-être d’aller vers le vote électronique si on manque de personnel », ajoute le directeur général.