ArcelorMittal réserve 13 millions de tonnes pour une exploitation par les Innus

ArcelorMittal réserve une fosse de 13 millions de tonnes pour permettre la création d’une première entreprise d’exploitation minière autochtone, qui pourra y faire son apprentissage.

Malgré la richesse du sous-sol du Nitassinan en fer, il n’existe encore aucune compagnie autochtone dans le domaine, un non-sens pour Mapi Mobwano, président et chef de la direction chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

En marge du Cercle économique régional des Premières Nations et du Québec, qui s’est ouvert mercredi, à Uashat mak Mani-utenam, le dirigeant a pris un engagement concret envers la communauté innue, afin d’avancer dans la réconciliation économique. Le géant minier va supporter la création d’une entreprise de sous-traitants des Premières Nations, qui va se développer dans la production et l’exploitation du minerai de fer.

« Il faut sortir de la formule des redevances : on exploite, on vous donne de l’argent. On doit vous embaucher. Créer une relation gagnant-gagnant, être autonome. Ne pas toujours juste dépendre d’une autre compagnie », a fait valoir M. Mobwano.

ArcelorMittal réservera une fosse, pour laquelle sa production ne dépendra pas nécessairement. C’est la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam qui se chargera d’attacher le financement, pour acheter de l’équipement et mettre sur pied la nouvelle entreprise.

Cette dernière pourra prendre le temps d’apprendre, tout en exploitant la fosse.

« L’idée, c’est vraiment de créer un genre de centre de formation, mais dans la mine », a expliqué le président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

Le dirigeant estime qu’il faudra environ 2 ans à la nouvelle compagnie pour exploiter les 13 millions de tonnes.

« On ne va pas venir vous demander de monter la production et la pression », a précisé M. Mobwano.

ArcelorMittal souhaite que le projet soit mis en place dès 2024.

Mapi Mobwano est d’avis que dans le futur, les opportunités seront nombreuses pour cette nouvelle entité.

« Quand on aura des opportunités, vous serez là. »