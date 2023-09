MRC de Manicouagan : Plus de 1,4 M$ pour les initiatives de développement durable

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) souhaite permettre à la MRC de Manicouagan d’appuyer les initiatives favorisant le développement durable, grâce à une entente de 1 449 618 $.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, se réjouit de cette annonce de la ministre Andrée Laforest qui contribuera à faire vivre l’image de marque de la MRC, Manicouagan, Terre de visionnaires, et d’encourager le développement d’une économie verte.

« Je suis très heureux de cette entente entre notre gouvernement et la MRC de Manicouagan. Cette aide financière permettra d’appuyer des projets porteurs pour ma circonscription tout en faisant rayonner notre magnifique territoire », déclare M. Montigny.

« Cette aide financière est un levier important nous permettant de faire émerger des initiatives concrètes et porteuses pour la région, en adéquation avec nos forces et valeurs, solidifiant ainsi notre image », lance pour sa part le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

Les élus espérèrent y voir de nombreux projets qui favoriseront la collaboration, la concertation et la transmission des savoirs. De plus, ils souhaitent encourager les initiatives qui ont un lien direct avec la décarbonation, les énergies vertes ainsi que la conservation et la mise en valeur de la biodiversité.

Fonds régions et ruralité

L’aide du MAMH s’inscrit dans le cadre du volet 3 – Projets Signature innovation des MRC du Fonds régions et ruralité. Son apport à la MRC de Manicouagan s’élève à 1 208 015 $ et la participation de la MRC de Manicouagan totalise, quant à elle, 241 603 $.

« Le FRR est un levier financier important qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC, surtout dans le contexte des changements climatiques. Elle contribuera à maintenir et à améliorer la qualité de vie de la population de la Manicouagan », déclare Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.