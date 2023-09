Une intersection au coin de la rue des Hémérocalles

Le coin de la rue des Hémérocalles et du boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau se métamorphosera l’an prochain, puisque la ville prévoit y construire une intersection, munie d’un feu de circulation.

« Il y a des projets potentiels en ce moment dans l’entre-secteur. On a eu des discussions avec le MTQ et la fenêtre pour mettre la lumière serait en 2024. Et ça pourrait bien s’aligner avec les projets qui sont possibles dans l’entre-secteur », explique le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Sans préciser quels sont ces projets, le maire ajoute que le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaitait attendre que l’achalandage en vaille la peine. « Le timing est bon », lance M. Desbiens.

Pour éviter aux gens du secteur de faire un détour par le CLSC, la ville y voit une solution parfaite.

« Ce serait la reproduction de la même intersection que celle devant le CLSC », précise François Corriveau, directeur général de la ville de Baie-Comeau.

Le côté nord resterait fermé pour l’instant, mais M. Corriveau indique : « Le dessin des voies, des accotements et les emprises seraient calculés pour le jour où il y aura une voie vers le Nord pour aller vers le terrain de golf. »

« Nous, on prévoit de réaliser des travaux en 2024 », ajoute le directeur général.