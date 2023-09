Baie-Comeau veut enrichir sa forêt urbaine de 3 400 arbres en deux ans

Des activités de plantation d’arbres, organisées par la Ville de Baie-Comeau en collaboration avec Arbre-Évolution, se tiendront du 28 septembre au 2 octobre.

L’activité, qui se déroulera avec l’aide de la population, vise à « enrichir [la] forêt urbaine de […] 3 400 arbres sur deux ans ».

Selon un communiqué, l’instance municipale souhaite « contribuer à améliorer les indices d’ombrage dans certains de [ses] parcs, favoriser indirectement la biodiversité, s’adapter aux changements climatiques et améliorer la qualité de vie du milieu. »

La plantation aura lieu au parc des Pionniers du 28 au 30 septembre et au parc St-Nom-de-Marie les 1er et 2 octobre, de 10 h à 16 h le 28 septembre et de 8 h 30 à 16 h du 29 septembre au 2 octobre.