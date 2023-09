Une halte vélo aménagée au parc Manicouagan

Une halte vélo a été aménagée au parc Manicouagan grâce à une aide financière de 15 000 $ versée par les trois Caisses Desjardins de la région à la Corporation Véloroute des Baleines. L’infrastructure a été inaugurée le 26 septembre.

Le nouvel aménagement offre un cadre géant, donnant une vue superbe sur l’embouchure de la Manicouagan pour y capter des photos magnifiques. Il est l’œuvre de Venise Fournier, une artiste de la Côte-Nord.

” On y trouve aussi un banc, avec son support vélo incorporé, produit par Dominique Charette, un artisan de Baie-Comeau, et finalement une biciborne avec sa pompe à vélo et quelques outils pour réaliser une réparation mineure “, ajoute le directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve.

Les cyclistes et marcheurs du parc Manicouagan sont invités à en profiter.

D’ailleurs, l’organisme porteur du projet remercie les Caisses Desjardins de Baie-Comeau, de Manic-Outardes et de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi qu’au service des travaux publics de la Ville de Baie-Comeau pour la collaboration aux travaux d’aménagement.

Rappelons que les institutions financières ont participé également au financement de la nouvelle piste cyclable de Manic-1 via le Fonds du Grand Mouvement pour une somme de 100 000 $. La piste, dont les investissements s’élèvent à 1,8 M$, a été inaugurée le 25 septembre.