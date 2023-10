Pizza Salvatoré de Baie-Comeau racheté par ses gestionnaires

Le restaurant Pizza Salvatoré de Baie-Comeau change de mains. Autrefois la propriété de la famille Abbatiello, franchiseur de la chaîne québécoise, il vient d’être racheté par ses deux gestionnaires, Jérémy Caron et Dave Belzile.

Les nouveaux franchisés ont fait le grand saut en faisant la coacquisition de la pizzéria et se disent « vraiment emballés par cette belle aventure qui débute ».

« Connaissant déjà bien la bannière et la famille Abbatiello, nous étions prêts à franchir ce pas avec confiance au sein de l’entreprise et nous sommes très fiers d’acquérir le restaurant de Baie-Comeau dans lequel nous œuvrons déjà à titre de gestionnaires », affirment messieurs Caron et Belzile.

En croissance

Dans la dernière année, Pizza Salvatoré a plus que doublé son chiffre d’affaires global en procédant à une très grande phase d’expansion.

« Étant donné que chaque pizzéria a un grand volume de ventes et que le réseau est financièrement en bonne santé, nous poursuivons l’expansion, qui est l’une des plus importantes au Canada en restauration

rapide actuellement », déclare Élisabeth Abbatiello, responsable des communications de Pizza Salvatoré.

Jusqu’à maintenant, la chaîne de pizzéria a développé son réseau sous un modèle d’affaires corporatif. Avec les nombreuses demandes de franchisage venant de l’extérieur, la famille Abbatiello a finalement ouvert les portes au franchisage il y a quelques mois.

Le groupe opère actuellement 73 succursales réparties dans 3 provinces canadiennes et embauche plus de 2 600 employés.