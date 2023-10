Le Drakkar toujours invaincu

Sans victoire à ses huit derniers duels en saison régulière face aux Olympiques de Gatineau, le Drakkar de Baie-Comeau a mis fin à cette vilaine séquence en l’emportant 7-2 au Centre Slush-Puppie dimanche après-midi.

La dernière victoire baie-comoise en Outaouais remontait quant à elle au 6 mars 2020, à l’époque on l’on jouait les parties au Centre Robert-Guertin.

Le Drakkar est toujours sans défaite en temps régulier cette saison, bon pour le premier rang du classement général, avec un dossier de 6-0-1. À l’opposé, la troupe de Benoît Desrosiers est toujours sans victoire, au dernier rang.

Comme on le voit souvent dans les duels impliquant une équipe jeune et très inexpérimentée, la chaîne a débarqué à un certain point dans la rencontre malgré un bon effort et l’équipe la plus aguerrie a pris les rênes. Le Drakkar a profité d’erreurs des Olympiques pour inscrire quelques buts et a définitivement mis le match hors de leur portée en troisième période.

Joute sous le signe de la robustesse, plusieurs infractions n’ont pas été appelées d’un côté comme de l’autre, particulièrement au cours des deux premières périodes. Le tout devrait mettre la table pour le match revanche, demain après-midi.

Sommaire de la rencontre

Les locaux brisent la glace et marquent le seul but du premier engagement. En avantage numérique, le long tir de Cory MacGillivray trompe la vigilance de Philippe Bourdages. L’ancien espoir du Drakkar William Labranche est complice. Pour une première fois cette saison, les Olympiques marquaient le premier but d’un match, ainsi qu’un premier but en avantage numérique; eux qui étaient 0 en 20 jusqu’à ce moment.

Justin Poirier (6e) profite d’une erreur du défenseur Jan Golicic et crée l’égalité dès la première minute de jeu du second vingt. Le défenseur slovène avait remis la rondelle à l’aveuglette en plein centre de sa zone et le franc-tireur du Drakkar a eu tout le temps de manoeuvrer pour déjouer le gardien de but.

Les Nord-Côtiers prennent les devants quelques minutes plus tard par l’entremise de Raoul Boilard (5e). La recrue a longuement driblé avec la rondelle en zone adverse avant de remettre à son frère Jules derrière le filet, qui lui a rendu la politesse dans l’enclave.

Quelques instants plus tard, la troupe de Jean-François Grégoire frappe une troisième fois. Blotti derrière la défensive, Isaac Dufort accepte la longue passe de Félix Gagnon pour s’amener en surnombre avec Shawn Pearson. Ce dernier complète la manœuvre; son premier filet de la saison et dans l’uniforme du Drakkar.

Baie-Comeau profite ensuite des premières infractions aux Olympiques pour marquer un quatrième but sans interruption. Félix Gagnon (2e) saute sur une rondelle libre près du gardien. C’était la première fois de la saison que le Drakkar capitalisait sur son attaque massive sur la route.

Les Gatinois répliquent cependant treize secondes plus tard. Sur un tir de Nathan Lévesque, Bourdages perd la rondelle de vue, croyant qu’elle était derrière lui. Félix Ouellet saute sur la rondelle libre pour le battre et ramener son équipe à deux buts de retard.

À nouveau en début de période, le Drakkar inscrit un autre but. En avantage numérique, Matthew MacDonald, placé dans l’enclave, remet de façon très habile à Louis-Charles Plourde (2e), posté à l’embouchure du filet. Sur son côté fort, il n’a aucune difficulté à envoyer la rondelle dans la cage béante.

Puis, les Olympiques se font prendre en zone neutre par une contre-attaque rapide. Isaac Dufort (1er) saisit la longue passe d’Anthony Lavoie en entrée de territoire et avec du temps et de l’espace, déjoue Zach Pelletier avec un lancer des poignets côté gant.

Deux minutes plus tard, avec de la vitesse en entrée de zone, Matyas Melovsky déborde la défensive et rejoint MacDonald (4e) devant le filet, qui avait échappé à la couverture du défenseur gatinois.

En bref

En raison d’une blessure, le vétéran Justin Gill était hors de l’alignement. Avec le retour d’Isaac Dufort, le Drakkar a cependant pu faire jouer trois joueurs de 20 ans. Récoltant un but et une aide chacun, Dufort et Félix Gagnon ont été nommés première et deuxième étoile du match. À son premier départ de la saison, Philippe Bourdages a mérité la victoire, repoussant 25 lancers.