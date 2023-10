Rendez-Vous culturels pour les nouveaux arrivants : s’imprégner de la Manicouagan 

Les nouveaux arrivants de la Manicouagan ont pu prendre part à sept activités durant sept semaines afin de mieux connaître l’art et les cultures de la Manicouagan. Un véritable succès pour cette deuxième édition, selon les organisateurs.

Composée d’une vingtaine de personnes immigrantes et de travailleurs temporaires installés à Baie-Comeau, la cohorte 2023 a pu socialiser et se sentir plus à l’aise avec la langue française.

Les participants ont, entre autres, rencontré des membres de la communauté de Pessamit afin d’en apprendre davantage sur la culture innue. Ils ont été initiés au théâtre par une comédienne et un comédien d’Espace K Théâtre et ils ont créé avec le sable à Forestville lors de leur visite à l’atelier de Rose-Marie Gallant.

Les Rendez-Vous culturels ont été créés par le Mouvement national des Québécoises et Québécois en 2017. Le programme vise les personnes immigrantes et des travailleurs étrangers qui parlent encore très peu le français. Pour la région de la Côte-Nord, il s’agissait de la deuxième édition.