Cruauté animale : un Septilien coupable d’avoir tué des chats

Le Septilien Émile Marceau, 20 ans, a été reconnu coupable de quatre des six chefs d’accusation qui pesaient contre lui, certains en lien avec des gestes posés sur un chat. Le jugement a été rendu le 10 octobre au Palais de justice.

Entre le 1er juin 2021 et le 6 août 2021, Émile Marceau, domicilié à Sept-Îles (secteur Ferland) au moment des crimes, a volontairement tué des animaux gardés pour fin légitime, soit deux chats, en plus d’avoir causé à un animal une douleur, une souffrance et blessure, sans nécessité.

La juge Annick Boivin l’a reconnu coupable de ces deux chefs.

Émile Marceau écope aussi pour des chefs de s’être livré à des voies de fait sur une personne, alors qu’il utilisait une arme, soit une flasque de téquila, et d’avoir eu l’intention de harceler cette même personne ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, lui faisant raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une connaissance.

Pour les gestes qui lui sont condamnés, l’homme âgé de 20 ans, qui réside maintenant à St-Hubert, doit notamment faire un don de 2 000$ à la SPCA Côte-Nord, payer une suramende de 800$ et se conformer à certaines conditions, dont celle de ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.

Il lui est aussi interdit de communiquer ou d’être en présence de la victime de voies de fait ou les membres de sa famille immédiate.