Il y a encore de la place à la clinique-école du cégep de Baie-Comeau

Dans un contexte de forte demande pour la prise de rendez-vous médicaux courants, une offre additionnelle dans la région est la bienvenue. C’est pourquoi depuis un an, la clinique-école du cégep de Baie-Comeau est ouverte pour toute la population et il y a encore de la place pour en profiter.

Les lundis et mercredis, les étudiantes en soins infirmiers, supportées par des enseignantes, sont prêtes à accueillir les patients à la clinique L’avant-garde. Il est possible de s’y rendre pour des soins courants, des prises de sang, des lavages d’oreilles, pansements, retraits d’agrafes et de points de suture ou encore des glycémies et des évaluations, sous la demande du médecin.

Forte demande

Julie Bourget, enseignante au département de soins infirmiers et responsable de la clinique, se réjouit de l’augmentation de l’achalandage à la clinique. « Ça se remplit tranquillement pas vite, mais on aimerait ça que ça se remplisse pas mal plus vite », mentionne-t-elle, précisant que des patients peuvent revenir pour les suivis mensuels.

Les gens peuvent téléphoner directement à la clinique par téléphone, appeler au guichet d’accès à la première ligne ou prendre un rendez-vous par le site web GoRendezVous.

Projet de maîtrise

L’avant-garde est le résultat d’un projet de maîtrise qui a vu le jour en 2019. Au départ, elle était seulement ouverte à la population étudiante. La prise de rendez-vous est ensuite arrivée et depuis l’an dernier, la clinique est ouverte à l’ensemble de la population pour un plus large éventail de soins, afin de répondre à la demande.

« Il y avait aussi des demandes des gens du cégep pour leur famille », ajoute Sonia Boucher, également enseignante en soins infirmiers et responsable de la clinique-école.

« C’est vraiment enrichissant ! »

« Cela permet de nous en apprendre plus dans notre journée », témoigne Coraly Bouchard, étudiante de 19 ans en troisième année du programme Soins infirmiers au Cégep de Baie-Comeau concernant son expérience à la clinique-école.

Actuellement en stage en gérontologie, l’étudiante explique que la clinique-école lui permet de parfaire ses techniques professionnelles et de développer ses compétences de façons différentes. « On est nous-mêmes avec notre patient et nos soins, ça nous remet dans un petit cocon, ça nous responsabilise », mentionne-t-elle.

En plus, selon la future infirmière, elle peut créer des liens avec les patients, mais aussi avec les autres étudiants de son âge au sein de l’établissement collégial. Il s’agit d’une nouveauté pour Coraly Bouchard qui dit pouvoir prendre plus de temps pour accompagner le patient et répondre à toutes ses questions « C’est vraiment un accomplissement », confie-t-elle.

Cependant, les étudiants stagiaires ne sont pas laissés seuls durant leur journée, ils sont accompagnés par leur superviseur. « On est toujours dans le local […], mais on les laisse se débrouiller. On les laisse faire, on les observe, et si parfois ils ont une petite difficulté, on va les guider », renchérit l’enseignante Julie Bourget.

Les étudiants en soins infirmiers commencent leurs stages dès la première année, et plus ils montent dans leurs années d’études, plus leurs stages évoluent en techniques et en longueur.

La clinique-école leur apporte un plus qui, selon l’étudiante, leur permet de savoir ce qu’ils préféreront pour leur vie professionnelle future : travailler au bureau, la gestion, travailler avec les patients, ou les soins. « Ça complète vraiment bien notre domaine d’infirmière, c’est vraiment enrichissant, et c’est le fun », conclut-elle.

Avec Charlotte Vuillemin