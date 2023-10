Pornographie juvénile : deux hommes arrêtés à Maliotenam et Port-Cartier 

André-Benoit Fontaine St-Onge, 27 ans, et Joey Desjardins, 27 ans, ont été arrêtés dans les derniers jours en lien avec de la pornographie juvénile.

La collaboration entre les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Côte-Nord, des policiers de la Sécurité Publique de Uashat mak Mani-utenam et de la division technologique de la Sûreté du Québec ont permis l’arrestation des deux individus, les 10 et 11 octobre, respectivement à Maliotenam et Port-Cartier.

André-Benoit Fontaine St-Onge a été arrêté lors d’une perquisition à son domicile de la rue Mani Nuish à Maliotenam. Du matériel informatique a été saisi pour analyse.

L’homme a comparu au Palais de justice de Sept-Îles et a été remis en liberté avec des conditions. Il devrait revenir à la cour à une date ultérieure.

Quant à Joey Desjardins, c’est lors de la seconde perquisition qu’il a été arrêté par les policiers à sa résidence de la rue des Pionniers à Port-Cartier. Tout comme pour l’autre suspect, du matériel informatique a été saisi pour analyse.

Il a aussi défilé devant la justice. Il est détenu pour la suite des procédures.

Des accusations reliées à de la pornographie juvénile ont été portées contre eux.