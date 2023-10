La Côte-Nord connait la plus grande chute des transactions commerciales de RE/MAX

La Côte-Nord connaît la plus grande baisse au Québec du volume monétaire des transactions commerciales de l’entreprise RE/MAX transigées durant les mois d’avril à juin, avec une chute de 78,99 % par rapport à la même période l’année précédente.

RE/MAX a réalisé son bilan du deuxième trimestre de l’année 2023 et dans la région, elle a transigé des actifs de 6,34 millions de dollars.

En 2022, le bilan était largement élevé, soit 30,17 millions $. Le deuxième trimestre de 2021 révélait un montant de 8,4 millions de dollars pour RE/MAX. Cette baisse de la Côte-Nord est donc en tête de liste parmi toutes les régions du Québec pour le deuxième trimestre de 2023, tout juste devant l’Outaouais.

La région se situe également au troisième rang des baisses les plus importantes au cours des 12 derniers mois, derrière la Capitale-Nationale et le Bas-Saint-Laurent.

La tendance est alors également à la baisse au cumulatif de 12 mois. Un total de 21,28 M$ démontre un déclin par rapport à l’année dernière, où le montant totalisait 51,18 M$, mais une légère hausse comparativement à 2021 avec 15,36 M$.

Nombre de ventes

La Côte-Nord est la deuxième région, derrière le Nord-du-Québec, avec le plus petit volume enregistré et le plus petit nombre de ventes.

Cinq ventes ont été comptabilisées, comparativement à 7 ventes à la même période en 2022, soit une baisse de 28,57 %. En 2021, RE/MAX réalisait seulement trois ventes sur la Côte-Nord.

Quatre immeubles industriels et un terrain ont été vendus. La région se trouve donc au sixième rang dans le pourcentage de baisse du nombre de ventes de ce trimestre, tout comme au courant des 12 derniers mois.

Baisse au Québec

Dans son bilan global, RE/MAX constate une forte baisse des transactions commerciales au niveau provincial.

Il s’est transigé des actifs de 2,62 milliards de dollars alors que ce nombre atteignait 4 milliards de dollars au même trimestre l’an dernier. C’est une baisse importante qui ramène l’entreprise en deçà de ce qu’avait été l’année 2021, avec 3,2 G$.

« Malgré la hausse fulgurante du nombre de transactions immobilières commerciales en 2022, le marché de l’immobilier d’investissement au Québec s’essouffle », déclare Sylvain Dansereau, vice-président exécutif chez RE/MAX Québec, par voie de communiqué.